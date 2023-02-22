Два многоквартирных дома для сотрудников завода "Прогресс", выпускающего боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", планируется построить в Арсеньеве Приморского края в 2023-2025 годы, на это выделили субсидию в размере 1,3 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС министр экономического развития региона Андрей Блохин.

"ААК "Прогресс" выпускает боевые ударно-разведывательные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", которые успешно показали себя во время военной операции в Сирии и специальной военной операции на Украине. Готовятся к производству новые модели гражданского назначения. Главная задача для реализации технологического потенциала - сохранение опытной команды и привлечение новых высококвалифицированных специалистов. Для обеспечения этой задачи через президентскую единую субсидию выделено 1,3 млрд рублей на строительство двух многоквартирных жилых домов на 220 квартир в городе Арсеньеве в 2023-2025 годах", - сообщил Блохин.

По словам губернатора края Олега Кожемяко, которого процитировала пресс-служба, для этого уже подобран земельный участок, ведется работа по его оформлению. Планируется, что общая площадь жилья составит не менее 11,4 тыс. кв. м, а работы начнутся во втором квартале 2023 года.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонных предприятий. Кожемяко, слова которого распространила пресс-служба правительства края, сообщил, что в крае уже успешно реализуют программу арендного жилья, за два года в регионе построили почти тысячу "арендных" квартир. По его словам, в Арсеньеве подтверждена потребность в 220 квартирах, которые распределят в том числе сотрудникам Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина.