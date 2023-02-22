В Томской области появятся два промышленных кластера

Два промышленных кластера - "Цветные и редкоземельные металлы" и "Лес, лесопереработка и лесохимия" - планируют развивать в Томской области с 2023 года в рамках новой стратегии развития Сибири. Об этом сообщил журналистам в среду на отчетной пресс-конференции замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

"Мы выбрали для себя пока два [кластера]. Это, соответственно, кластер редкоземельных металлов и лес. Нам было бы странно его не выбрать, потому что нас 65% экспорта занимает лес. Предприятия Томской области - это все-таки не про вывоз "кругляка", это уже сейчас предприятия с определенным уровнем переработки", - сказал Потемкин.

По его словам, первый кластер "Цветные и редкоземельные металлы" планируется создать на базе ГОК "Ильменит". Он разрабатывает томское ильменит-цирконовое месторождение - крупнейшее в России по запасам кварцевых песков. "Якорное" предприятие, вокруг которого будет развиваться второй кластер "Лес, лесопереработка и лесохимия", еще не определено. Планируется, что обе дорожные карты будут готовы до конца марта.

В январе правительство России утвердило долгосрочную стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа, предполагающую применение кластерного подхода в сферах переработки алюминия, лесопереработки, добычи драгметаллов, газа, нефти и угля, также это коснется сферы туризма и сельского хозяйства для привлечения частных инвестиций в экономику.