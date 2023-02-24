Компания Remee Wire & Cable (г. Флорида, штат Нью-Йорк, США) предлагает свою новую расширенную линейку кабелей для возобновляемых источников энергии, выпускаемых под брендом Renewables™. Эти кабели разработаны специально для сбора и распределения энергии в солнечных и ветровых системах генерации электроэнергии.

Опыт компании Remee Wire & Cable в области производства прочных кабелей для применения во многих суровых окружающих условиях различного типа является гарантией целостности цепи и непрерывной бесперебойной работы кабельных изделий. Новая линейка кабелей типа Renewables включает кабели для панелей солнечных батарей, кабели для сбора электроэнергии, кабели среднего напряжения, волоконно-оптические кабели и неизолированные многожильные медные провода заземления. Все кабельные продукты компании Remee Wire & Cable сертифицированы и производятся в соответствии со стандартом ISO 9001. Все манипуляции с компонентами кабельной конструкции и их загрузка осуществляются в помещении с классом чистоты 10000.