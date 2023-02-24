Компания "Пересвет-Юг" к 2025 году построит в Волгограде современный технопарк. Инвестиции в проект составляют около 2,5 млрд рублей, сообщили в среду в организации.

"Летом 2023 года в Волгограде на территории поймы реки Царица начнется строительство современного технопарка. Сдача объекта запланирована на конец 2024 - начало 2025 года. Стоимость строительства первого в Волгоградской области технопарка составляет порядка 2,5 млрд рублей. Основным источником финансирования проекта станут кредитные средства Сбера, еще 20% - собственные вложения компании "Пересвет-Юг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории технопарка планируется создавать прорывные технологии, прототипы устройств и программных решений, в том числе для предприятий области. Уже определены ключевые направления деятельности: информационные технологии, цифровизация современных технологий образования, технологии для промышленных предприятий, а также цифровизация процессов производства, переработки и доставки продуктов питания. В создании концепции технопарка принимали участие эксперты московского инновационного центра "Сколково".

Технопарк построят на заброшенном участке центральной части Волгограда в пойме реки Царица. Застройщик возведет здания в футуристическом стиле, на крышах которых создаст зеленые зоны с газоном, клумбами и кустарниками. Кроме того, на территории технопарка благоустроят сквер, обустроят тротуары и пешеходный мост.

В начале 2023 года о старте подготовительных работ по созданию филиала инновационного центра "Сколково" в Волгограде заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Тогда прорабатывались сроки реализации проекта, а также объемы инвестиций. Глава региона отметил, что в регионе представлено несколько IT-компаний, большая часть из которых это небольшие стартапы. Элементы искусственного интеллекта в регионе применяются в здравоохранении, дорожно-транспортном хозяйстве, промышленности и агропромышленном комплексе и других сферах.

По данным администрации области, в регионе работа по цифровой трансформации проводится по утвержденной президентом РФ Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, а также нацпроекта "Цифровая экономика".