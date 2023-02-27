Индустриальный парк появится на территории Грязинской площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"На территории Грязинской площадки ОЭЗ появится индустриальный парк, его общая площадь составит 54 тыс. кв. м, из которых 7 тыс. уже готовы к эксплуатации", - сказал Артамонов. Он отметил, что участок полностью снабжен водой, газом и электричеством. Здесь также существует возможность присоединения к железнодорожным путям, использование налоговых и таможенных льгот, действующих для резидентов ОЭЗ. "Новые территории могут быть заняты как желающими расширить свое производство резидентами, так и для реализации новых интересных предложений, которые у нас есть от партнеров с менее масштабными производствами", - отметил Артамонов.

Губернатор выразил уверенность в том, что успешному развитию ОЭЗ способствует грамотный и комплексный подход к формированию инфраструктуры, в том числе появлению объектов, которые упростят жизнь работникам. "Какие-то из необходимых личных дел они смогут сделать в непосредственной близости от рабочего места", - сказал Артамонов. В частности, на первом этапе речь идет о размещении постаматов, аптечных пунктов, дополнительных вышек сотовой связи, станций зарядки электромобилей, отделений банка, автомойки и шиномонтажа. Затем каждая из компаний-резидентов проведет опрос среди сотрудников, и по его результатам руководством ОЭЗ будут приняты дополнительные решения. "Думаю, сотрудники должны оценить заботу и внимание к ним со стороны руководства", - заключил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства пояснили, что площадь Грязинской площадки составляет 1 тыс. га, и на 84% она уже занята заводами и участками. "Общее же число резидентов ОЭЗ "Липецк" на сегодняшний день - 58, это компании из 13 стран мира", - отметили в пресс-службе, заметив, что в прошлом году в состав ОЭЗ вошли 7 новых компаний.