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14-15 февраля 2023 года в г. Пермь состоялась ежегодная (девятнадцатая) техническая конференция.
Тема конференции: Методы и средства контроля изоляции высоковольтного оборудования.
На пленарном заседании обсуждали Специальный вопрос конференции: Переносные приборы и системы для диагностики и испытаний высоковольтного оборудования.
Представители НИК В3 И В2 РНК СИГРЭ приняли активное участие в пленарном заседании и работе конференции.
Также в рамках конференции проведен тренинг методам диагностики оборудования и заслушаны выступления отечественных и зарубежных производителей диагностического оборудования.
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