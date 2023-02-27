14-15 февраля 2023 года в г. Пермь состоялась ежегодная (девятнадцатая) техническая конференция.

Тема конференции: Методы и средства контроля изоляции высоковольтного оборудования.

На пленарном заседании обсуждали Специальный вопрос конференции: Переносные приборы и системы для диагностики и испытаний высоковольтного оборудования.

Представители НИК В3 И В2 РНК СИГРЭ приняли активное участие в пленарном заседании и работе конференции.

Также в рамках конференции проведен тренинг методам диагностики оборудования и заслушаны выступления отечественных и зарубежных производителей диагностического оборудования.