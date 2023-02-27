Инвестиционные соглашения на сумму около 190 млрд рублей планируется заключить на площадках Красноярского экономического форума, который пройдет с 1 по 3 марта. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

"Красноярский экономический форум "Время Сибири" пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта. На форуме планируется подписание 67 инвестиционных соглашений на общую сумму около 190 млрд рублей", - сказал Верещагин.

По словам Верещагина, на данный момент участие в форуме подтвердили представители 24 субъектов России и 11 зарубежных стран. Среди гостей ждут пять чрезвычайных и полномочных послов. "Сейчас на КЭФ зарегистрировано 4 363 человека. Для сравнения, в прошлом году в это же время перед форумом, было зарегистрировано 2 159 человек. В этом году интерес к красноярскому форуму проявило большое количества представителей бизнеса", - сообщил Верещагин.

Особое внимание на форуме будет уделено стратегии развития Сибири до 2035 года, утвержденной правительством России в конце января 2023 года. Эксперты форума обсудят также трансформацию экономики, импортозамещение, развитие Арктики, экологические вопросы.

Красноярский экономический форум-2023 пройдет 1-3 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Время Сибири". Выездные студии КЭФа будут работать в Москве, Пекине и Астане. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.