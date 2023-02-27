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27 февраля 2023, 14:02 420 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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Читайте в свежем номере журнала RusCable Insider:

  • Как выглядит эффективная дистрибуция кабельной продукции и почему дилеры не могут заменить собственные торговые дома заводов. Большой разговор с генеральным директором ТД “УНКОМТЕХ” Сергеем Чирковым о том, как компания сначала открывала филиалы для захвата рынка, затем сокращала их, но оставалась эффективной. Важная история для понимания развития рынка. 
  • “Спецкабель” продемонстрировал небывалый рост на 70% в январе 2023 года. Как такое возможно и при чем здесь проект “Производительность труда”? Сергей Лобанов в интервью рассказал о планах дальнейшего развития.
  • Ассоциация “Электрокабель” приступила к реализации программы сличительных испытаний. Как проходила подготовка и маркировка образцов в фоторепортаже, с комментариями и пояснениями от участников. Эксклюзив RusCable Insider.
  • Новая программа развития энергетики до 2023 года, новые рабочие места на ОКБ КП и планы по локализации, инвестиционные проекты в энергетике, компании готовятся к Cabex и обзор новостей кабельного бизнеса.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №302 от 27 февраля 2023 года

Еще больше подробностей с комментариями и расширенными материалами смотрите в еженедельном выпуске шоу и подкаста RusCable Live.

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Метки: insider, УНКОМТЕХ, СПЕЦКАБЕЛЬ, АЭК
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность Телекоммуникация (связь) 

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Эта новость часть сюжета УНКОМТЕХ 360
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