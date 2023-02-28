Главной темой КЭФ-2023 станет «Время Сибири». В деловой программе КЭФ-2023 выделены несколько основных дискуссионных треков. Они посвящены трансформации экономики, в том числе применительно к сибирским регионам, изменению внешнеэкономических связей, развитию Арктики, импортозамещению и новым промышленным приоритетам, цифровизации и новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики и инвестиционных проектов, экологии и туризму.

Программа форума на сегодняшний день состоит из 81 формата и включает в себя деловую и молодежную программы, а также новую для форума гастрономическую программу. Для гостей будет организована программа в рамках КЭФ-ФЕСТ

Деловая программа Красноярского экономического форума в этом году включает в себя проведение презентации – Презентация инвестиционного потенциала регионов СФО (для иностранных делегаций), Презентация новых технологий Красноярского края (презентация технологичных стартапов), Презентация инвестиционных проектов Сибирского федерального округа (инвестиционные проекты субъектов, входящих в состав СФО). Также запланирована презентация инвестиционного потенциала Республики Тыва.

– «Деловая программа в этом году отвечает на ключевые и актуальные вопросы развития не только России, но и Сибири. Широко представлена повестка преодоления внешнеэкономических ограничений, будущего национальной экономики, стратегического видения развития региона. В центре повестки традиционно вопросы цифровизации, кадров, новых промышленных приоритетов, в том числе с участием иностранных спикеров и внешнеполитических ведомств России», – отметил заместитель руководителя программной дирекции КЭФ Никита Кондрахов.

Впервые на площадках Красноярского экономического форума встретятся лидеры профессионального гастрономического сообщества страны, чтобы представить формирование и развитие локальных брендов гостеприимства, а также обсудить кадровую политику ресторанной индустрии сибирской регионов.

При участии интеллектуального партнера – Института гастрономии СФУ, состоится серия круглых столов и открытых диалогов с экспертами индустрии гостеприимства.

Ознакомиться с полной программой форума можно по ссылке.