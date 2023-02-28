Тюменский аэропорт реконструируют за 14 миллиардов

На реконструкцию международного аэропорта Рощино в Тюмени будет потрачено почти 14 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании Limak Marash, которая займется проведением работ.

В компании рассказали, что в ходе реконструкции площадь нового терминала увеличится с 27 тыс. кв. метров до 46 тыс. «квадратов». Реконструкция аэровокзала позволит увеличить пропускную способность до 1,9 тыс. пассажиров в час, а общий годовой объем — до 3,8 млн пассажиров в год.

Помимо здания аэропорта в рамках строительства будет произведена реконструкция инженерных сетей зданий и сооружений, привокзальная площадь и перрон. Новый терминал будет оснащен семью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

В пресс-службе добавили, что одним из условий технического задания является проведение работ в условиях действующей работы аэровокзала. Для организации строительства определена поэтапная реконструкция существующего здания, включающая в себя три этапа. Завершить все работы планируется в 2027 году.