В Новой Москве построят жилой комплекс на 539 квартир

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28 февраля 2023, 16:15 311 Время чтения ≈ < минуты
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Новой Москве построят жилой комплекс Foreville. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, уточнив, что девелопером проекта является компания 3S Group.

Жилой комплекс из двух домов высотой девять-десять этажей и общей площадью 49,2 тыс. кв. метров возведут в поселке Газопровод (п. Сосенское). Всего в них запроектировано 539 квартир и подземный паркинг на 233 машиноместа.

На первых этажах разместятся магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания. Сдать новостройки планируется в феврале 2026 года. В рамках следующих этапов строительства помимо жилья появится школа и детский сад.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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