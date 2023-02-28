В Новой Москве построят жилой комплекс на 539 квартир

В Новой Москве построят жилой комплекс Foreville. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, уточнив, что девелопером проекта является компания 3S Group.

Жилой комплекс из двух домов высотой девять-десять этажей и общей площадью 49,2 тыс. кв. метров возведут в поселке Газопровод (п. Сосенское). Всего в них запроектировано 539 квартир и подземный паркинг на 233 машиноместа.

На первых этажах разместятся магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания. Сдать новостройки планируется в феврале 2026 года. В рамках следующих этапов строительства помимо жилья появится школа и детский сад.