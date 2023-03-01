10 февраля 2023 г. российская катушка полоидального поля PF1 прибыла к месту сооружения первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. Это самый крупный и один из важнейших для будущей установки компонент, разработанный и произведённый в России.

Катушка полоидального поля PF1 была отправлена с территории АО «СНСЗ» (г. Санкт-Петербург) 01 ноября 2022 г. и доставлена морским путём до порта Берр (Франция), откуда в сопровождении конвоя на специальной транспортной платформе катушку доставили к месту сооружения реактора ИТЭР по оборудованной трассе, предназначенной для перевозки сверхтяжёлых крупногабаритных компонентов будущей термоядерной установки.

Генеральный директор Международной организации ИТЭР Пьетро Барабаски поздравил российских коллег с выполнением поставленной задачи.

«Мы рады, что Россия успешно справилась с изготовлением и поставкой катушки полоидального поля. Сверхпроводящие магниты для ИТЭР требуют беспрецедентной точности. Они производятся в шести странах – Китае, Франции, Италии, Японии, России и Соединённых Штатах, и это сделало задачу ещё труднее, но также помогло создать общий глобальный массив знаний», – сказал Барабаски.

Сверхпроводящий кабель для этой катушки был полностью изготовлен во ВНИИКП в 2011—2015 годах из сверхпроводника, произведённого на Чепецком механическом заводе в г. Глазове, Удмуртия. Во ВНИИКП исходный провод, на основе сплава NbTi, был подвергнут химической очистке, затем покрыт никелем и в пять стадий был скручен в окончательный мощный сверхпроводящий кабель, состоящий из полутора тысяч проволок.Доставка катушки PF1 на площадку ИТЭР завершает российский вклад по сверхпроводникам для ИТЭР. Всего, при активном участии ВНИИКП, в России было изготовлено и поставлено 20% сверхпроводников для огромной электромагнитной системы ИТЭР.