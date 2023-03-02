Об этом заявил заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС Системного оператора Дмитрий Афанасьев в своем выступлении на прошедшей в Душанбе 9-й Конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана».

Выступая с докладом на панельной сессии по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества «Россия-Таджикистан: взаимодействие в сфере энергетики и экологии», Дмитрий Афанасьев перечислил преимущества получения Системным оператором статуса полноправного члена Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (с января 2022 года АО «СО ЕЭС» участвует в работе КЭС ЦА в качестве наблюдателя).

В числе таких преимуществ – доступ энергетиков Центральной Азии к инновационным технологиям оперативно-диспетчерского управления и цифровым технологиям, таким как оперативно-информационные комплексы нового поколения, информационный обмен на базе стандартов CIM, системы мониторинга запасов устойчивости, системы мониторинга переходных режимов, дистанционное управление энергообъектами и другие передовые технологии. Обширный опыт их внедрения и использования уже имеется у российского Системного оператора.

«Трансфер имеющегося у нас опыта и технологий будет в значительной мере способствовать повышению устойчивости и надежности национальных энергосистем стран-участниц Координационного Электроэнергетического Совета», – подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

В число ключевых компетенций Системного оператора, наиболее востребованных во взаимодействии с партнерами по КЭС Центральной Азии, входят регулирование частоты и перетоков мощности, обеспечение технических условий ввода в работу объектов генерации ВИЭ, повышение квалификации персонала, развитие цифровых технологий в оперативно-диспетчерском управлении.

Дмитрий Афанасьев также отметил, что вхождение Системного оператора в качестве полноправного члена в КЭС ЦА будет содействовать восстановлению параллельной работы энергосистемы Таджикистана и ОЭС Центральной Азии, развитию многостороннего сотрудничества системных операторов ЕЭС России и энергосистем стран Центральной Азии, обмену опытом по организации взаимодействия персонала диспетчерских центров с объектами электроэнергетики в условиях реструктуризации электроэнергетической отрасли.

Он также представил предложения по конкретным шагам для получения Системным оператором статуса полноправного члена КЭС ЦА.

О КЭС ЦА

Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии создан в 2004 году по инициативе казахстанской стороны с целью координации параллельной работы энергосистем Центральной Азии, обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в регионе, а также содействия выполнению условий межправительственных соглашений и договоров, заключаемых субъектами энергетики стран-участниц.

В состав Совета входят руководители государственных национальных электроэнергетических компаний стран-участниц – АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, АО «KEGOC», Республика Казахстан), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (АО «НЭС Узбекистана»), ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» (ОАО «НЭС Кыргызстана»), АОХК «Барки Точик» (Республика Таджикистан), а также – в качестве наблюдателей – Самрук-Энерго (Республика Казахстан) и DA Afghanistan Breshna Sherkat (Афганистан).