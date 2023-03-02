Две новых особых экономических зоны планируют создать в Сибири

Создание двух особых экономических зон (ОЭЗ) планируется в регионах Сибири. Об этом сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев на панельной дискуссии «Развитие промышленных зон РФ – лучшие практики» Красноярского экономического форума (КЭФ).

«Регионы Сибири прорабатывают инициативы по созданию еще двух промышленных ОЭЗ - в Тыве (на границе с Монголией) и Хакасии. Ждём от регионов заявки», - отметил Виталий Алтабаев.

Он сообщил, что половина ОЭЗ в Сибири - это промышленно-производственные зоны. Все площадки еще относительно молодые и не успели в полной мере раскрыть свой потенциал. Промышленные ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» и «Авангард» в Омской области созданы в конце 2020 года. ОЭЗ в Кузбассе - в октябре 2022 года. Но все эти зоны предусматривают реновацию старых советских промышленных зон в региональных столицах.

«Реализация проектов на территории трёх промышленных ОЭЗ в Сибири позволит привлечь более 134 млрд рублей инвестиций и создать более 3 тысяч рабочих мест. Так, ОЭЗ в Красноярске будет состоять из двух кластеров – алюминиевого и машиностроительного. ОЭЗ в Омске позволит создать нефтехимический кластер на старой промышленной площадке, вдохнув в неё новую жизнь. ОЭЗ в Кузбассе - модернизировать промышленную зону Кемерово для создания химического кластера», - рассказал Виталий Алтабаев.

Также в Минэкономразвития призвали регионы активнее использовать федеральные инструменты поддержки для повышения эффективности работы ОЭЗ. В их числе - механизм реструктуризации бюджетных кредитов (программа 1704), который позволяет профинансировать инфраструктуру для новых инвестпроектов за счет средств регионального бюджета и снизить госдолг на сумму налогов, уплаченных в федеральный бюджет, от реализации нового инвестпроекта. И механизм возмещения региональных затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также инфраструктурные бюджетные кредиты.

«Рекомендуем регионам Сибири активнее использовать эти меры для повышения эффективности работы не только ОЭЗ, но и иных промышленных площадок. Мы, со своей стороны, открыты к инициативам и готовы оказать всевозможную поддержку регионам Сибири как по созданию новых ОЭЗ и увеличению площади действующих площадок, так и по решению проблем, с которыми сегодня сталкиваются резиденты. В том числе, в условиях санкций и внешнего экономического давления», - отметил Виталий Алтабаев.

«Сегодня у регионов большие возможности по созданию промышленной инфраструктуры благодаря инфраструктурному меню Правительства РФ. Новосибирская область активно участвует во всех программах. В регионе появляются новые индустриальные парки, промышленные технопарки. Идет активное создание инфраструктуры для потенциальных инвесторов», - прокомментировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В панельной дискуссии также приняли участие вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков, председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края Егор Васильев, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский, генеральный директор РУСАЛ Евгений Никитин, заместитель генерального директора ООО «Газпром недра» Оксана Бугрий, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев, директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон» Андрей Минаев, заместитель директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Леонид Данилов.

Модератор - генеральный директор АО «Атом-ТОР», заместитель председателя правления НААИР Николай Пегин.