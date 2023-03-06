На детский центр хирургии в Санкт-Петербурге направят 7,4 млрд

В Санкт-Петербурге объявлен тендер на строительство детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения, сообщает RosTender.info.

Здание возведут по адресу Авангардная улица, дом 14А. Учреждение будет рассчитано на 250 коек. Центр будет включать в себя консультативно-диагностическое отделение, помещения антенатальной патологии и лучевой диагностики, а также отделения патологии и интенсивной терапии. Также предусмотрена аптека и конференц-зал.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» принимает заявки на участие в тендере до 3 апреля. Начальная цена контракта – 7,4 млрд рублей. Ожидается, что подрядчик построит здание к концу 2025 года.

Ранее RosTender.info сообщал, что в Санкт-Петербурге потратят 30 млрд на строительство четырех медучреждений. Помимо детского центра хирургии, на Авангардной улице построят высокотехнологический медицинский корпус больницы № 15. На проспекте Маршала Блюхера возведут поликлинику для взрослых, а в Сестрорецке откроется многопрофильный лечебно-диагностический корпус.