Самые протяженные участки в Ленинградской области обновят путем устройства слоев износа.

В планах ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на предстоящий дорожно-ремонтный сезон – замена изношенного покрытия на участках общей протяженностью 69,3 км в составе «Санкт-Петербургского южного полукольца», трасс А-180 «Нарва», М-10 Россия и Р-21 «Кола» в Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, Волосовском и Кировском районах. На КАД Санкт-Петербурга по полосам отремонтируют 72 км, в плановом режиме заменить планируется четыре деформационных шва.

Масштабный капитальный ремонт в этом году продолжится на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Здесь, от Луги до границы с Псковской областью, основные работы уже завершены – расчищена полоса отвода, частично переустроены сети электроснабжения, связи и освещения, выполнено укрепление грунта на болотистом участке, отсыпка земполотна. Подрядная организация работает с опережением графика, ввести в строй участки на границе субъектов, а также в городе Пустошка Псковской области планируется до конца года. В минувшем году заключен контракт на аналогичные работы на участке от Большой Ящеры до Мшинской. В перспективе всю трассу Р-23 в Ленобласти планируется расширить до четырех полос от Рождествено в сторону Пскова путем капитального ремонта и реконструировать, увеличив число полос до шести от Больших Колпанов до 80-го км.

Реконструкция в текущем году будет идти сразу на шести объектах. Вести в эксплуатацию в четвертом квартале Управление дорог планирует новую развязку на дороге М-10 «Россия» в Ям-Ижоре. Здесь к федеральной трассе в одном уровне примыкает четыре региональных дороги. Строительство развязки с путепроводом и разворотной петли над проезжей частью федеральной трассы, реконструкция перекрестка с улицами Павловская и Пушкинская, устройство переходно-скоростных полос позволят перераспределить потоки транспорта, убрать левые повороты при пересечениях с региональными дорогами, а значит ликвидировать конфликтные точки, места концентрации мелких ДТП, сократить временные затраты водителей и повысить уровень безопасности. Второй объект, запланированный к вводу в конце года, - участок трассы Р-21 «Кола» недалеко от Синявино. Здесь за лето предстоит переустроить магистральные газопроводы, пересекающие проезжую часть и расширить дорогу с двух до четырех полос движения. Таким образом, будет ликвидировано «бутылочное горлышко» на реконструированном ранее участке. Приступить к реконструкции в этом году федеральные дорожники планируют на участках трасс Р-23 и А-120 вблизи Больших Колпанов, на севере КАД Санкт-Петербурга, где количество полос предстоит увеличить с четырех до шести. Продолжится масштабная реконструкция двух участков трассы А-181 «Скандинавия» под Выборгом.

*** Сеть федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четырех субъектах РФ составляет 3 054,275 км. Из них в Ленинградской области и Санкт-Петербурге – 1894 км, в Псковской области – 914,11 км, в Калининградской области – 246,95 км.