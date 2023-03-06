Финансирование в размере 2,5 млрд рублей выделено на проектирование и строительство объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), созданной в районе порта Оля Лиманского района Астраханской области. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина в заседании штаба по транспортно-логистическим коридорам под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) углубят до конца года. Благодаря углублению удастся снизить издержки судоходных компаний в связи с недогрузом и позволит транспортировать через терминалы Астраханской области современные суда с увеличенной вместимостью, что позволит нарастить грузопоток в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Также от состояния канала зависит реализация проекта ПОЭЗ, созданной в Астраханской области по поручению Президента. Сегодня ведется проектирование и строительство объектов инфраструктуры, на создание которых из федерального бюджета уже выделено 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2023 году планируется провести масштабные работы по углублению ВКМСК, которые позволят эксплуатировать суда с осадкой 4,5 м. Запланированный объем работ составляет 12 млн куб. м. По словам Бабушкина, проводимые работы уже показывают свою эффективность. Так, по итогам прошлого года рост грузооборота в астраханских портах составил более 14%, в том числе за счет белорусского транзита.

В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объедили в Каспийский кластер с портовой ОЭЗ, созданной в районе порта Оля Лиманского района региона по поручению президента РФ в рамках комплексных мероприятий по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". Волго-Каспийский судоходный канал, который соединяет глубоководный участок реки Бахтемир в дельте Волги и глубоководную часть Каспийского моря, позволяет морским судам заходить в российские порты Оля и Астрахань. Суда, проходящие через этот участок, часто садятся на мель.

Ранее президент России Владимир Путин в декабре 2022 года поручил углубить Волго-Каспийский морской судоходный канал для обеспечения оптимальной проходной осадки судов в 4,5 м начиная с 2023 года.

Об Астраханской ПОЭЗ

Резидентами астраханской ПОЭЗ являются портово-логистическая компания "Каспий", с проектом по строительству контейнерного терминала для обработки грузов, и компания "Агротерминал Каспий", планирующая построить терминал для приема, хранения и отгрузки зерновых культур и растительного масла. Общий объем инвестиций резидентов составляет около 30 млрд рублей. Планируется, что к середине 2024 года первые причалы ПОЭЗ начнут работать и принимать контейнеры, зерно и масло. Весной этого года якорный резидент ПОЭЗ начнет перевалку зерна по временной схеме через действующие причалы порта Оля в целях наращивания грузовой базы в рамках развития МТК "Север-Юг".