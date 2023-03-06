Пилотный проект по запуску системы обнаружения аварий на электросетях стартует в Саратовской области в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.
Губернатор Роман Бусаргин обсудил проект с руководителем АО "Облкоммунэнерго" Вадимом Ойкиным в ходе встречи, посвященной итогам работы компании.
"Облкоммунэнерго" планирует в этом году продолжить техническую модернизацию. Например, на электросетях Энгельса апробируют пилотный проект по монтажу индикаторов, которые позволят оперативно определять точное место аварии. Этот опыт будет распространен и на другие города, что позволит существенно снизить время реагирования в аварийных ситуациях", - говорится в сообщении.
По информации правительства, в прошлом году в развитие электросетевого комплекса области направили 160 млн рублей. Это позволило модернизировать 137 км и построить 55 км новых линий электропередачи. В результате число аварийных отключений снизилось на 365 случаев, отметили в ведомстве.
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