Пилотный проект по запуску системы обнаружения аварий на электросетях стартует в Саратовской области в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

Губернатор Роман Бусаргин обсудил проект с руководителем АО "Облкоммунэнерго" Вадимом Ойкиным в ходе встречи, посвященной итогам работы компании.

"Облкоммунэнерго" планирует в этом году продолжить техническую модернизацию. Например, на электросетях Энгельса апробируют пилотный проект по монтажу индикаторов, которые позволят оперативно определять точное место аварии. Этот опыт будет распространен и на другие города, что позволит существенно снизить время реагирования в аварийных ситуациях", - говорится в сообщении.

По информации правительства, в прошлом году в развитие электросетевого комплекса области направили 160 млн рублей. Это позволило модернизировать 137 км и построить 55 км новых линий электропередачи. В результате число аварийных отключений снизилось на 365 случаев, отметили в ведомстве.