Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). В нём также принял участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы за 2022 год и отмечены лучшие федеральные и региональные министерства и ведомства по результатам цифровизации и реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

Качество работы руководителей цифровой трансформации оценивалось исходя из результатов выполнения оперативных задач, среди которых – переход на «ГосТех», информационная безопасность, внедрение платформы обратной связи, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и другие.

Ключевым изменением стало включение в рейтинг оценки эффективности планирования и реализации программ цифровой трансформации. Достижение запланированных показателей и финансовая дисциплина имели больший вес при составлении рейтинга.

«2022 год был крайне непростым для отрасли и руководителей цифровой трансформации, но он стал важным этапом технологического развития страны. Мы вместе настраивали работу по импортозамещению, информационной безопасности, продолжая развивать сферу цифрового государственного управления и перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и проводить другие мероприятия национальной программы “Цифровая экономика”. Лидеры рейтинга – это действительно чемпионы, которые смогли качественно выполнять актуальные задачи. Так держать!» – сказал Дмитрий Чернышенко.

Лидерами среди руководителей цифровой трансформации ФОИВ стали: Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС.

Региональный рейтинг возглавили: Республика Татарстан, Белгородская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Липецкая область, Республика Башкортостан. Они стали первыми обладателями Белой книги цифровой экономики – аналитического продукта, в котором собраны главные события IT-отрасли.

Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев поздравили победителей рейтинга и вручили им книги.

В рамках совещания Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральным ведомствам в срок до 1 мая 2023 года завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС).

«Более 250 тысяч сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. Но нужно ускоряться – всем ФОИВ, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 года. РЦТ регионов рекомендуется также активизировать работу по подключению к АРМ ГС. Этого требует геополитическая обстановка», – прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

АРМ ГС – это универсальный коммуникационный сервис для госслужащего, защищённое облачное решение. Сервис позволяет работать с документами, использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации, поддерживает аудио- и видеозвонки.

Среди других поручений по итогам совещания – реализация типовых IT-сервисов на базе единой цифровой платформы «ГосТех», утверждение единой политики работы с данными.