 

"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в конференции "Арктика – 2023"

6 марта 2023, 09:15 96 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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2-3 марта в Торгово-промышленной палате РФ прошла международная конференция «Арктика – 2023», посвященная актуальным вопросам освоения и развития Арктики и её роли в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы.

Программа конференции состояла из круглого стола и пленарных сессий, а также выставочной композиции. «ЭМ-КАБЕЛЬ» на мероприятии представил менеджер отдела активных продаж Виталий Гудошников, который продемонстрировал гостям и участникам мероприятия образцы продукции нашего завода и рассказал о новинках производства.

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, АРКТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
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