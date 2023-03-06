"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в конференции "Арктика – 2023"

2-3 марта в Торгово-промышленной палате РФ прошла международная конференция «Арктика – 2023», посвященная актуальным вопросам освоения и развития Арктики и её роли в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы.

Программа конференции состояла из круглого стола и пленарных сессий, а также выставочной композиции. «ЭМ-КАБЕЛЬ» на мероприятии представил менеджер отдела активных продаж Виталий Гудошников, который продемонстрировал гостям и участникам мероприятия образцы продукции нашего завода и рассказал о новинках производства.