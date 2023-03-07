На строительство судна в 2023‒2028 годах будет направлено 39,7 млрд рублей.

АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) и Росгидромет заключили контракт на строительство научно-экспедиционного судна (НЭС) «Иван Фролов». Судно предназначено для выполнения антарктической программы России, оно будет находиться в эксплуатации у Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), сообщает пресс-служба ОСК.

Подписание контракта состоялось в присутствии министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и генерального директора ОСК Алексея Рахманова. Подписи под документом поставили руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков и временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов.

«Новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» необходимо для бесперебойной работы антарктических экспедиций. У нашей страны на континенте размещено 5 круглогодичных станций и 5 сезонных баз. Нынешнее судно, которое доставляет полярников и грузы в Антарктиду, уже устаревает и осталось как раз немного времени, чтобы ввести в строй новое судно. «Иван Фролов» будет судном «пять в одном»: танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно. Строить его будут «Адмиралтейские верфи» — у питерских корабелов просто огромные компетенции. Как пример, они построили уникальную для всего мира ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», которая сейчас дрейфует в высокоширотной Арктике», — рассказал Александр Козлов.

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, «от нового судна, которое предстоит построить адмиралтейцам, зависит будущее научных исследований на ледяном континенте, комфортная жизнь наших людей в суровых условиях, продолжение присутствия там российского флага. «Адмиралтейские верфи» доказали при строительстве ЛСП «Северный полюс», что эта задача трудовому коллективу предприятия по плечу. Мы должны оправдать доверие государства, которое выделяет значительную сумму на строительство будущего флагмана нашего научно-экспедиционного флота. Вижу большую ответственность в том, что Объединенная судостроительная корпорация получила этот важнейший для нас и для страны заказ», — сказал он.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что сейчас специалисты приступят к проектированию, которое продлится весь год. Он добавил, что все проекты, которые сегодня реализуются по заказу службы ‒ уникальные и практически не имеют аналогов в мире. В частности, на сегодняшний день не предвидится проектов, подобных НЭС «Иван Фролов», у коллег из других стран, которые занимаются исследование Антарктиды.

«Антарктида для науки — это очень важно, тем более, что сейчас все говорят об изменении климата, и нам надо к этим изменениям адаптироваться. А чтобы адаптироваться, нужно понимать, как климат сможет меняться. Как раз научные исследования в Антарктиде способствовать понять, как менялся климат в прошлом, и что с ним будет в будущем», — приводит слова Игоря Шумакова пресс-служба Минприроды.

Судно ледового класса Arc7 будет иметь длину около 165 м, водоизмещение около 25 тыс. тонн, дедвейт около 9,2 тыс. тонн. На борту разместятся до 20 лабораторий, ангар на 2 вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС составит 240 человек. НЭС увековечит имя известного океанолога, члена-корреспондента РАН Ивана Фролова, который в течение двух десятилетий возглавлял ААНИИ. Планируется, что НЭС «Иван Фролов» заменит флагман полярного флота научно-исследовательское судно «Академик Федоров», построенное в 1987 году, и будет оставаться в строю не менее 30 лет.

«Иван Фролов» станет четвертым по счету судном научно-экспедиционного флота ААНИИ и будет использоваться для проведения морских научно-исследовательских работ, замене персонала и обеспечения арктических и антарктических станций. Сейчас в составе научно-экспедиционного флота ААНИИ три судна: НЭС «Академик Федоров», НЭС «Академик Трешников» и НЭС «Северный полюс» — уникальная плавучая обсерватория, способная до двух лет автономно дрейфовать в высоких широтах Северного Ледовитого океана, проводя геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования.

Напомним, в ноябре 2022 министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщал, что «Иван Фролов» для ААНИИ будет заложен в 2023 году. В конце декабря прошлого года было подписано распоряжение правительства РФ, в соответствии с которым на строительство НЭС в 2023‒2028 годах будет направлено 39,7 млрд рублей.

АО «Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок для ВМФ России. В постройке также серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ, серия больших морозильных рыболовных траулеров. Численность предприятия составляет более 8000 человек.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» — крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента России в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок — основной для корпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.