Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) предложила создать Фонд развития распределенной генерации на основе Фонда развития территорий (до 2022 года назывался Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства). Об этом ТАСС сообщил руководитель направления по энергетике и ЖКХ в КРДВ Максим Губанов.

По итогам ВЭФ-2022 президент РФ поручил разработать программу модернизации локальной энергетики на Дальнем Востоке, инструментом реализации которой может стать фонд.

"Фонд развития распределенной генерации может быть реализован в рамках действующей ППК "Фонд развития территорий" или в виде отдельной структуры. Форма и сроки реализации этой инициативы могут быть определены только правительством Российской Федерации", - сказал Губанов.

Он пояснил, что инициатива КРДВ по созданию Фонда развития распределенной генерации направлена на обеспечение своевременной реализации инвестпроектов по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики.

"В задачи фонда должно входить предоставление целевого льготного финансирования и бюджетного софинансирования инвестиционных проектов локальной энергетики на основе специально созданной нормативной правовой базы по аналогии с ППК "Фонд развития территорий" для сферы ЖКХ или ППК "РЭО" для сферы обращения с отходами", - рассказал Губанов.

Цель такого фонда - привлечение частных инвестиций, а также обеспечение локального энергоснабжения новых инвестпроектов по освоению новых месторождений полезных ископаемых вдали от централизованной энергетической инфраструктуры.

Фонд развития территорий

Что касается Фонда развития территорий, который, следуя предложению представителя корпорации, может стать основой для развития распределенной генерации, то на данный момент он существует для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Речь идет в том числе об исключении финансовых рисков для граждан при покупке жилья в строящемся доме, обеспечении защиты прав дольщиков в случае банкротства застройщика. Фонд был создан правительством РФ в 2017 году.