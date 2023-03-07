На Ростовской АЭС (входит в АО «Концерн «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») стартовал этап опытно-промышленной эксплуатации Информационной системы поддержки эксплуатации (ИС ПЭ) АЭС - уникальная платформа, разработанная отечественными ИТ-специалистами.



Она призвана объединить все важные процессы, связанные с работой оборудования и обеспечением безопасности атомной станции, чтобы сократить время и увеличить эффективность работы. Система интегрирована с другими ИТ-системами Концерна «Росэнергоатом».



Ростовская АЭС - в числе первых пяти атомных станций, на которых начал внедряться этот проект. Предполагается, что в дальнейшем Система будет тиражирована не только на российские, но и на зарубежные АЭС российского дизайна.



По словам специалистов, которые уже начали работать в информационной системе поддержки эксплуатации, она объединяет процессы оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией.



Система позволяет осуществлять сбор данных о различных объектах, обеспечивать поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровую систему контроля производства, дает возможность оптимизировать производственные процессы, сократить время на согласование ремонтной и оперативной документации.

«На сегодня это самый масштабный в программе цифровизации Концерна «Росэнергоатом» проект. Внедряя его на Ростовской АЭС, мы ставим перед собой задачи повышения надежности, эффективности и безопасности эксплуатации атомной станции, сокращения сроков ремонта, обслуживания систем и оборудования, минимизации числа нарушений, вызванных человеческим фактором. В Системе будет работать практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал, который ведет базу данных оборудования, занимается проведением обходов, контролем за состоянием оборудования и проведением ремонтов. А также — сотрудники отделов кадров, развития персонала и оплаты труда», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

С помощью системы можно формировать годовые графики ремонтов оборудования, осуществлять оперативное и перспективное планирование, готовить акты выполненных работ. Информация, касающаяся кадровых вопросов, обучения и развития персонала также будет храниться в Информационной системе поддержки эксплуатации.



Опытно-промышленная эксплуатации ИС ПЭ АЭС на Ростовской АЭС продлится до июня 2023 года. Затем Система будет введена в промышленную эксплуатацию.



Сегодня Правительством Российской федерации созданы условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий, создания российского ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом и его предприятия принимают самое активное участие в этой работе.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.