TDM ELECTRIC представит новинки на выставке Cabex-2023

Ежегодно стенд TDM ELECTRIC на форумах CABEX посещают более 3 000 отраслевых специалистов, среди которых представители промышленности, строительно-монтажных и проектных организаций, предприятий энергетического комплекса, а также компаний сферы телекоммуникаций. В рамках 21-й Международной выставки, которая пройдет 14-16 марта в «Экспоцентре», компания представит широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, в том числе и новинки.

CABEX – ключевое выставочное мероприятие российской кабельной промышленности, в котором TDM ELECTRIC традиционно принимает участие. Выставка представляет собой уникальную площадку для налаживания перспективных бизнес-контактов, личного общения с потенциальными заказчиками, формирования новых связей и возможностей для дальнейшего партнерства в кабельном бизнес-сообществе.

В этом году на стенде TDM ELECTRIC будет представлен широкий ассортимент силовых кабелей для стационарной и нестационарной прокладки, силовые огнестойкие кабели, провода для прогрева бетона, широко применяемые в строительстве, и другую продукцию электротехнического назначения.

Помимо этого, компания презентует новинки своей продуктовой линейки – в частности, фотоэлектрический кабель – уникальный кабель специального назначения, который используется для соединения солнечных фотоэлектрических модулей. Кабель предназначен для наружного применения, поэтому обладает повышенной атмосферостойкостью: влагонепроницаемой изоляцией, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

«Основная задача маркетинга – выявить актуальные тренды и предложить покупателю именно тот продукт, который ему нужен сейчас. Cabex для нас является важным источником информации о текущем спросе и его тенденциях. Здесь мы получаем столь ценную обратную связь от потребителя, которую мы можем использовать для развития своего продукта», — говорит директор по маркетингу компании Дмитрий Соловьев.

По итогам 2022 года доля кабельно-проводниковой продукции в общем объеме TDM ELECTRIC превысила 30%. Кабельная продукция (130 тыс. км за 2022 год) производится на собственном предприятии компании – Рыбинском электромонтажном заводе (РЭМЗ), отраслевое стратегическое значение которого отметила в прошлом году правительственная комиссия, включив завод в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

Предприятие активно развивается, идет наращивание объема выпуска кабельной продукции. Так, в 2023 году в производственном цикле Рыбинского электромонтажного завода планируется задействовать до 100 единиц новейшего оборудования и на треть увеличить рабочие места - до 500 сотрудников. Промышленное предприятие будет способно перерабатывать свыше 1000 тонн меди, что позволит выпускать до 50 000 км кабельно-проводниковой продукции в месяц.

TDM ELECTRIC ведет непрерывную работу по повышению качества продукции. Компания инвестировала свыше 15 млн рублей в создание собственных лабораторий по проверке качества производимой и отпускаемой продукции, предусматривающих трехступенчатый контроль.

При непосредственной поддержке компании TDM ELECTRIC EL-Комитет НОПСМ регулярно проводит мониторинг реализации кабельно-проводниковой в регионах. Так, в 2022 году EL-Комитетом НОПСМ совместно с региональными органами исполнительной власти были произведены контрольные закупки в 6 субъектах РФ, в Центральном и Южном федеральных округах, которые выявили фальсификацию продукции от 60 до 80%.

Напомним, что выставка «Cabex 2023» пройдет с 14 по 16 марта 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Стенд компании TDM ELECTRIC разместится в павильоне №1, блок - A305.

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров бренда TDM ELECTRIC.