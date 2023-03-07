«Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» объявил о старте приема материалов для участия в конкурсах для исследователей и экспертов кабельной промышленности.

В 2023 году в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника» проводится три Конкурса:

«На лучшую научную статью, публикацию, доклад (среди молодых ученых и специалистов)»;

«На лучшее научное книжное издание или монографию»;

«Лучший молодой инженер в кабельной отрасли».

Главная цель Конкурсов – повышение профессиональных знаний, внедрение инноваций в технологию производства в кабельной промышленности, подготовка инженерных и научных кадров, а также формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде.

Победителям Конкурсов будут вручены дипломы и денежные премии:

I место – 100 000 руб.

II место – от 50 000 до 75 000 руб.

III место – от 25 000 до 75 000 руб.

Проверка материалов будет проходить в срок с 1 июля по 31 августа 2023 года. Публикация итогов – не позднее 1 октября 2023 года.

Подробности о ходе проведения Конкурсов будут публиковаться на сайтах партнеров организаторов: