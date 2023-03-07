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  • "Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б." объявляет о конкурсе

"Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б." объявляет о конкурсе

7 марта 2023, 10:42 373 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

«Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» объявил о старте приема материалов для участия в конкурсах для исследователей и экспертов кабельной промышленности.

В 2023 году в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника» проводится три Конкурса:

  • «На лучшую научную статью, публикацию, доклад (среди молодых ученых и специалистов)»;
  • «На лучшее научное книжное издание или монографию»;
  • «Лучший молодой инженер в кабельной отрасли».

Главная цель Конкурсов  –  повышение профессиональных знаний, внедрение инноваций в технологию производства в кабельной промышленности, подготовка инженерных и научных кадров, а также формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде.

Победителям Конкурсов будут вручены дипломы и денежные премии:

I место  –  100 000 руб.

II место  –  от 50 000 до 75 000 руб.

III место  –  от 25 000 до 75 000 руб.

Проверка материалов будет проходить в срок с 1 июля по 31 августа 2023 года. Публикация итогов  –  не позднее 1 октября 2023 года.

Подробности о ходе проведения Конкурсов будут публиковаться на сайтах партнеров организаторов:

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Метки: АЭК, ФП, КОНКУРС
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика Электротехника 

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