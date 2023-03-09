 

ЭМ-КАБЕЛЬ приглашает посетить свой стенд на выставке CABEX-2023

9 марта 2023, 14:30 160 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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Приглашаем посетить стенд КЗ «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 21-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex – 2023.

Специалисты «ЭМ-КАБЕЛЯ» подробно расскажут о нашем заводе, продемонстрируют образцы кабельно-проводниковой продукции и с удовольствием ответят на ваши вопросы с 14 по 16 марта 2023 года в г. Москва по адресу: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1, стенд А 513.

Для бесплатного посещения выставки используйте при регистрации промокод: emcabel23.

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Метки: CABEX-2023, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EMKL
7.03

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