В 2023 году филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга заменит 2,3 тыс. изоляторов на линиях электропередачи 220 кВ, расположенных в Ростовской области. Благодаря ремонтным работам будет обеспечена надежность электроснабжения более 4,1 млн жителей региона, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждения изоляторов могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить технологические нарушения, энергетики регулярно проводят инженерные осмотры и диагностические обследования линий электропередачи.

В проект включены ключевые ЛЭП региона, задействованные в электроснабжении Ростова-на-Дону, выдаче мощности Ростовской АЭС и Новочеркасской ГРЭС. Используются стеклянные изоляторы российского производства, которые обладают высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью. Дефекты такого оборудования можно определить визуально без применения диагностических устройств. Это позволяет оперативно выполнять ремонт, не допустив возникновения нештатных ситуаций.