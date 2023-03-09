С момента утверждения проекта построили уже 16 корпусов и конструкторское бюро.

Технологии, которые используются при строительстве индустриального парка «Руднево», являются одними из лучших в мире. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Элементы зданий, к примеру блоки инженерных коммуникаций и лифтовые шахты, производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор. Это сокращает время постройки корпусов на 35–50 процентов», — отметил Мэр Москвы.

Недавно завершилось строительство здания конструкторского бюро с опытно-производственным цехом.

Индустриальный парк «Руднево» станет шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва». С момента утверждения проекта построили уже 16 корпусов и конструкторское бюро. Общая площадь этих объектов составляет 120 тысяч квадратных метров.

Индустриальный парк возводится на востоке столицы недалеко от станции метро «Лухмановская». Там планируют открыть федеральный центр беспилотных авиационных систем и авиационный учебный центр. Кроме того, в индустриальном парке разместят предприятия по производству микроэлектроники, медицинских изделий, расходных материалов и другой востребованной продукции, в том числе в рамках импортозамещения.