Аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Саблина на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности сообщила, что с 2016 по 2022 годы в ТОСЭР «Линево» прекращены семь из девяти проектов. В том числе по причинам, связанным с недостаточно развитой инфраструктурой и ограниченным объемом оборотных средств организации.



Как сообщил в ответе РБК Новосибирск министр экономического развития региона Лев Решетников, всего по этим семи проектам, в отношении которых инвесторами принято решение об отказе от реализации, планировалось осуществить на сумму более 1,6 млрд руб. инвестиций и создать 499 новых рабочих мест.



Отказались о реализации проектов: ООО «ЛиКоПрEм», ООО «Квант Эфиры Целлюлозы», ООО «Алькор», ООО «Экомайн», ООО «ЭваЛинК», ООО «ПК Лантан», ООО «АМИ».

«При этом первыми тремя инвесторами это решение было принято еще до заключения соглашения с Минэкономразвития НСО об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Линево». Компании объективно оценили собственные перспективы реализации проектов и инициативно отказались от предоставленных земельных участков для реализации проектов в 2019-2020 годах», — добавил министр.

Несостоявшийся проект с наибольшей суммой инвестиций в 759 млн руб. и созданием 123 рабочих мест должна была реализовать ООО «ЭваЛинК», группы компаний «Обувь России».

«Причины отказа были продиктованы исключительно корпоративной стратегией развития, компания была сосредоточена на сохранении текущего бизнеса. Этому способствовала также общеэкономическая ситуация, связанная с распространением новой короновирусной инфекции Covid-19. В первую очередь усилия инвесторов были направлены на сохранение рентабельности действующих производств, планы по расширению бизнеса были отложены на неопределенный период», — сказано в ответе.

Обеспечение инфраструктурой

В министерстве рассказали, что в настоящее время на ТОСЭР Новосибирской области зарегистрировано четыре резидента ТОСЭР «Линево» и пять резидентов ТОСЭР «Горный». Общий объем заявленных инвестиций по девяти инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР составляет 4,42 млрд руб., общее количество планируемых рабочих мест — 344.

Из девяти резидентов ТОСЭР производственную деятельность осуществляют пока три резидента, остальные инвесторы находятся на различных стадиях реализации инвестиционных проектов.

«На инвестиционных площадках ТОСЭР «Горный» и ТОСЭР «Линево» полностью отсутствовали объекты инженерной инфраструктуры, строительство данных объектов осуществлялось «с нуля», — отметил Решетников.

Он добавил, что в настоящее время инвестиционная площадка № 1 ТОСЭР «Линево» полностью обеспечена объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.