Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») выиграл тендер бразильской компании Eletronuclear на поставку более 100 кг гидроксида лития-7. Продукция предназначена для использования в системе охлаждения реакторов обоих действующих энергоблоков АЭС имени адмирала Альваро Альберто (АЭС «Ангра»).

Участие ПАО «НЗХК» в тендере было организовано Частным учреждением «Русатом – Международная Сеть». Специалистами РМС была выявлена потребность заказчика в поставках гидроксида лития-7, совместно с коллегами из АО «ТВЭЛ» и ПАО «НЗХК» подготовлена конкурсная заявка на участие в тендере. После заключения контракта поставку продукции бразильскому заказчику планируется выполнить до конца 2023 года.

Литий-7 с атомной долей изотопа лития-7 не менее 99,9% производства ПАО «НЗХК» традиционно используется в ядерной энергетике в качестве добавки в теплоноситель первого контура реакторов типа PWR для корректировки водно-химического режима, а также в производстве химических реагентов для ядерной энергетики в качестве основного компонента при подготовке ионообменных мембран ядерного класса, входящих в состав оборудования водоподготовки теплоносителя реакторов.

«Топливный дивизион Росатома – один из ведущих игроков на мировом рынке литиевой продукции и надежный поставщик. Новосибирский завод химконцентратов уже более 60 лет специализируется на производстве различных соединений лития. На предприятии действует современное высокотехнологичное производство, которое обеспечивает высокую степень химической чистоты в соответствии с требованиями заказчиков», - отметил директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин.

АЭС «Ангра» - единственная действующая атомная электростанция в Бразилии в г. Ангра-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро. Имеет в составе две действующих энергоблока с реакторами PWR общей электрической мощностью 1 884 МВт, и еще один энергоблок в стадии строительства. Ежегодная выработка электроэнергии, по данным МАГАТЭ, составляет порядка 1,7 млрд кВт*ч.Для

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.