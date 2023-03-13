В Республике Марий Эл ведется строительство 12 многоквартирных домов для переселения граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

«Программы, курируемые Минстроем России, направлены на поступательное и всестороннее обновление наших городов. Комплексная модернизация городских и сельских пространств приводит к привлечению инвестиций, развитию экономики, создание современных и достойных условий для жизни граждан. Люди стремятся жить и работать на обновленных территориях», - подчеркнул заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

В феврале 2023 года был введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Оршанском муниципальном районе. В новостройку весной переедут 28 семей из аварийных домов площадью 1,03 тыс. кв.м. Таким образом, ключи от 339 квартир в 13 новостройках благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» получат 858 человек.

В городе Волжске продолжается строительство дома, в котором все 36 квартир передадут жителям аварийных домов. На объекте ведутся внутренние инженерные и отделочные работы. Завершение строительства дома запланировано на начало сентября 2023 года

В Йошкар-Оле завершается строительство дома, в котором администрацией муниципалитета для участников программы приобретено 15 жилых помещений. Новоселье жильцы аварийных домов отпразднуют уже летом текущего года.

В городе Козьмодемьянске к октябрю текущего года будет построен дом для 24 семей.

В селе Новые Параты Волжского муниципального района возводят 2 дома. 28-квартирый дом, где сейчас ведутся работы по устройству кровли, введут в эксплуатацию в начале лета текущего года, дом, рассчитанный на 11 квартир – к октябрю.

Еще 2 дома на 31 и 32 квартиры для переселения 63 семей появятся в поселке городского типа Сернур Сернурского муниципального района. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в октябре.

В Мари-Турекском муниципальном районе из аварийного жилья переедут 66 семей. Для них в поселке городского типа Мари-Турек возводят дом, который будет введен в эксплуатацию в августе.

Строительство 4 домов завершится в Куженерском, Моркинском, Новоторъяльском и Параньгинском муниципальных районах в сентябре-ноябре текущего года. Порядка 70 семей, проживавших в аварийных домах, смогут отпраздновать новоселье до конца года.

Всего в Республике Марий Эл со старта национального проекта в 2019 году улучшили жилищные условия 5,33 тыс. человек, расселено аварийное жилье площадью 79,5 тыс. кв.м.

Республика вошла в число субъектов РФ, взявших на себя обязательство досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья. В регионе дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года, будут расселены до конца текущего года.