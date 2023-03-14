 

Cabex 2023: Павел Моряков выступит на сессии, посвященной алюминию

14 марта 2023, 09:11 115 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
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Генеральный директор «Москабельмет» участвует в деловой программе выставки Cabex 2023. Павел Моряков — спикер сессии, которую проводит Алюминиевая Ассоциация и модерирует гендиректор RusCable.Ru.

В экспозиции Международной выставки кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства, Сabex 2023, впервые участвует «МосИТЛаб» — компания, которая входит в ГК «Москабельмет» и занимается разработкой цифровых решений для промышленных предприятий. А в деловой программе выставки, которая, как всегда, будет насыщенной и продуктивной, примет участие генеральный директор «Москабельмет».

15 марта Павел Моряков выступит в качестве спикера на сессии «Инновационный кабель для эффективной экономики строительства. Новые стандарты качества и безопасности. Кабели и провода из алюминиевых сплавов для жилищного строительства». Сессия проводится в рамках заседания на тему «Совершенствование нормативной документации и стандартов в сфере проектирования, входной контроль качества кабельно-проводниковой продукции» и является одним из мероприятий конференции для проектных и строительно-монтажных организаций. Секция начнет свою работу в 11.05 по Москве и продлится до 12.10. Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 1.

Организаторы сессии — Союз проектных организаций строительного комплекса России и Алюминиевая Ассоциация. Модератор — генеральный директор холдинга «Рускабель» Александр Гусев. С приветственным словом выступят директор по взаимодействию с рынком Алюминиевой Ассоциации Елена Асанова, президент Союза проектировщиков России Виктор Новоселов и президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков.

Кроме Павла Морякова, спикерами сессии заявлены инженер-энергетик компании «Главстрой Регионы» Антон Соколовский, руководитель группы исследований пожарной безопасности кабелей и полимерных материалов ОАО «ВНИИКП» Андрей Фрик, технический тренер компании EKF Алексей Растатуев и руководитель направления продаж ОК «РУСАЛ» Илья Куликов.

Для посещения выставки необходимо зарегистрироваться на ее официальном сайте по ссылке. При регистрации используйте промокод  mositlab23, чтобы получить право на бесплатное посещение.

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, ПАВЕЛ МОРЯКОВ, Cabex 2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
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