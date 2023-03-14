Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в работе Энергетического форума в Москве. Мероприятие прошло в рамках Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выступая на пленарном заседании «Энергетическая стратегия России: итоги прошедших двадцати лет и будущие перспективы», Федор Опадчий коснулся вопросов обеспечения технологического суверенитета в части оперативно-диспетчерского управления.

«В силу уникальности Единой энергосистемы нашей страны исторически все технологические и ИТ-системы создавались внутри самого оперативно-диспетчерского управления. Таким образом, на сегодняшний день более 90 % основных технологических систем, используемых Системным оператором, созданы российскими разработчиками. Здесь мы не видим каких-либо рисков», – заявил Федор Опадчий.

Председатель Комиссии РСПП по электроэнергетике, член Бюро Правления РСПП Григорий Березкин, выступивший модератором заседания, отметил ведущую роль Системного оператора в оперативно-диспетчерском управлении энергосистемой и в планировании перспективного развития отрасли энергетики. Также Григорий Березкин высоко оценил результаты нового рыночного механизма управления спросом розничных потребителей. Он подчеркнул, что, благодаря использованию механизма потребители смогли заработать более 3 млрд руб.

Оценивая развитие энергосистемы за последние годы, глава Системного оператора привел данные о динамике её ключевых параметров с 2003 года.

Так, за 20 лет установленная мощность Единой энергосистемы выросла на 23% и достигла 248,6 ГВт, выработка электроэнергии – на 28% до 1133 млрд кВт•ч, потребление электроэнергии – на 29% до 1124,2 млрд кВт•ч, а максимум потребления электрической мощности – на 25% до 166,8 ГВт.

Участники форума обсудили результаты постреформенного периода в электроэнергетике за 20 лет и стратегические направления ее развития, оценили актуальные потребности развития генерирующих мощностей и электросетевого комплекса и целесообразность внедрения механизмов углеродного регулирования, рассмотрели вопросы тарифообразования и влияние новых энергоемких отраслей и типов потребителей на работу ЕЭС России.

Форум организован Комиссией по электроэнергетике РСПП. Мероприятие прошло в комбинированном формате с участием представителей Министерства энергетики РФ, руководителей крупнейших энергокомпаний и отраслевых ассоциаций.

Недели российского бизнеса – серия форумов и конференций по ключевым вопросам экономики, на которых обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Организуется Российским союзом промышленников и предпринимателей. Проходят в очном, комбинированном форматах, а также в режиме видеоконференций.