Компания Coreal Aluminyum Kablo AS - турецкий производитель проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, базирующийся в свободной зоне Кайсери в Турции и являющийся частью компании Demiryaka Holding, турецкого производителя стали и алюминия. Начиная с 2004 года, когда компания Coreal была образована, она росла и развивалась, инвестируя в новое оборудование, новые технологии и научные исследования и разработки. Целью компании было стать «мировым энергетическим партнёром» в отрасли производства проводов и кабелей с алюминиевыми жилами благодаря инновационному производству и службе поддержки клиентов.

Компания Coreal Aluminyum Kablo AS экспортирует свою продукцию в 60 стран в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке, при годовом объёме выпуска 52 000 тонн. Продукция, которую компания экспортирует, включает алюминиевую катанку диаметром 9,5 мм марок 1370, 6101, 6201 и 8176; неизолированные воздушные провода из алюминия и алюминиевых сплавов, такие как AAC, ACSR, AAAC AL3, AL5 и AL5 EHC; самонесущие изолированные провода низкого напряжения типа ABC и AMKA; установочные провода с алюминиевыми жилами на напряжение 0,6 кВ; кабели среднего напряжения для воздушных линий электропередачи (от 15 до 35 кВ); кабели для солнечных панелей (от 0,6 до 2 кВ); подземные силовые кабели с алюминиевыми жилами низкого напряжения (на напряжение до 1 кВ) типа NAYY, NA2XY, NA2X2Y and AXMK.

Компания Coreal Aluminyum Kablo AS инвестировала в новую линию наложения изоляции с тройным экструдером и вращающимся приёмным устройством для производства кабелей низкого напряжения типа NAYY, NA2XY и NA2X2Y.

Новые продукты одобрены и сертифицированы на соответствие VDE. Благодаря этим инвестициям компания планирует увеличить свою деятельность в таких странах, как Австрия, Германия, Финляндия, Эстония, Литва, Дания, Швеция и Норвегия.