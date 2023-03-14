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14 марта 2023, 14:00 348 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РНК СИГРЭ
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Исследовательский комитет С4 СИГРЭ приглашает принять участие в вебинаре СИГРЭ на тему «EMT simulation models for large-scale system impact studies in power systems with high IBR penetration».

Вебинар будет посвящен результатам деятельности рабочей группы WG C4.56 (техническая брошюра №881).

Вебинар состоится 20 апреля 2023 года в 23:00 (мск).

Более подробная информация о мероприятии и регистрация участников доступны по ссылке.

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Метки: РНК СИГРЭ, SC C4, ВЕБИНАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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