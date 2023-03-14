Исследовательский комитет С4 СИГРЭ приглашает принять участие в вебинаре СИГРЭ на тему «EMT simulation models for large-scale system impact studies in power systems with high IBR penetration».
Вебинар будет посвящен результатам деятельности рабочей группы WG C4.56 (техническая брошюра №881).
Вебинар состоится 20 апреля 2023 года в 23:00 (мск).
Более подробная информация о мероприятии и регистрация участников доступны по ссылке.
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