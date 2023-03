Приглашаем принять участие в вебинаре СИГРЭ на тему "EMT simulation models for large-scale system impact studies in power systems with high IBR penetration"

14 марта 2023, 14:00 348 Время чтения ≈ < минуты Источник: РНК СИГРЭ

Авторы и источники / Правообладателям Исследовательский комитет С4 СИГРЭ приглашает принять участие в вебинаре СИГРЭ на тему «EMT simulation models for large-scale system impact studies in power systems with high IBR penetration». Вебинар будет посвящен результатам деятельности рабочей группы WG C4.56 (техническая брошюра №881). Вебинар состоится 20 апреля 2023 года в 23:00 (мск). Более подробная информация о мероприятии и регистрация участников доступны по ссылке. Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Предыдущая Предыдущая Следующая Cообщение об ошибке Ошибка:

Комментарий (необязательно) Отмена