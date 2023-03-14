В Минстрое России обсудили развитие г. Севастополя

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором г. Севастополя Михаилом Развожаевым, в рамках которой обсудили вопросы социально-экономического развития города, а также реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» и модернизацию коммунальной инфраструктуры.
По национальному проекту в 2022 году по данным Росстата в городе было введено в эксплуатацию 556,9 тыс. кв. метров жилья, за первый месяц 2023 года показатель составил 91,1 тыс. кв. метров. В рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году планируется благоустроить 7 общественных территорий.
«Параллельно со строительством жилья крайне важно обеспечивать и социально-экономическое развитие города, повышать качество жизни людей, вводить в эксплуатацию всю необходимую инфраструктуру. В прошлом году благодаря системной работе в рамках программы социально-экономического развития завершена реализация 16 объектов», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Полномочия по социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав РФ, а также Республики Крым и города Севастополя переданы Минстрою России в октябре прошлого года.
В рамках встречи также обсудили ход выполнения работ по объектам госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», а также программу модернизации коммунальной инфраструктуры.
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