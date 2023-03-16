В дробильном отделении обогатительной фабрики Учалинского ГОКа мониторинг технологических параметров и управление процессом дробления руды теперь производится с автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП). Программно-технический комплекс в автоматическом режиме выполняет запуск дробилок и конвейеров, осуществляет контроль над их работой и выводит все данные на информационные панели оператора и технологов отделения.

– В процессе реализации проекта модернизированы контрольно-измерительные приборы и датчики, установленные на технологическом оборудовании. Действующие локальные автоматизированные системы, в том числе системы безопасности, были интегрированы в единую систему с возможностью дистанционного управления оборудованием с рабочего места оператора, – рассказал начальник цеха автоматизации и метрологии Марат Муслимов.

На большом экране операторской дробильного отделения в текущем режиме видна работа всего технологического оборудования, включая такие параметры, как уровень загрузки рудой перегрузочных течек, что позволяет своевременно среагировать на возможное пересыпание материала.

– Раньше, например, в случае поломки вентилятора мы вызывали электрослесаря и ждали, пока он выведет его в ремонт – только после этого мы могли запустить конвейер в работу. А сейчас мы сами можем дистанционно на мнемосхеме автоматизированного рабочего места оператора заблокировать работу вышедшего из строя оборудования. Это гораздо быстрее и удобнее, – добавила про преимущества АСУТП оператор пульта управления Наталья Кириллова.

АСУТП дробильного отделения в будущем планируется интегрировать в создаваемую автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления как основу MES-системы обогатительной фабрики.