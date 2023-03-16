Состоялось 11-е заседание Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству под председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра экономики Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллы бин Тук Аль-Марри. В ходе заседания стороны обсудили широкий круг вопросов отраслевого взаимодействия.

«Интенсивность российско-эмиратского взаимодействия находит своё отражение в динамике двусторонней торговли. За последние пять лет товарооборот увеличился почти в 6 раз и превысил по итогам прошлого года 9 млрд долларов. На текущий момент ОАЭ уверенно удерживают позицию крупнейшего внешнеторгового партнёра России среди стран арабского мира. Российские поставки представлены различными товарными группами – от нефтепродуктов до алмазов и золота, от изделий из чёрных металлов до продукции машиностроения. Экспортируются также продовольственные товары, востребованные на эмиратском рынке: пшеница, ячмень, бобовые, мясо птицы», – отметил Денис Мантуров.

«Обе наши страны преисполнены решимости и в дальнейшем развивать отношения. В процессе сегодняшней встречи мы выработали новые совместные программы сотрудничества между нашими странами, которые соответствуют перспективным планам развития экономики нашей страны. Среди этих программ – те, которые направлены на развитие крупных, средних и мелких частных компаний обеих стран, развитие сотрудничества в области туризма, в области зелёной экономики, в области развития производства, а также развития инвестиций в сфере энергетики», – сказал Абдулла бин Тук Аль-Марри.

Стороны договорились наращивать совместные усилия для поддержания устойчивого роста торговли, расширения её структуры и достижения сбалансированности товарных потоков.

По результатам заседания Денис Мантуров и Абдулла бин Тук Аль-Марри подписали итоговый протокол 11-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Кроме того, состоялось подписание Рабочего соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Генеральной администрацией гражданской авиации Объединённых Арабских Эмиратов по лётной годности вертолёта Ми-171А2.