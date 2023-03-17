15 марта на выставке Cabex в рамках второй сессии конференции «Проектирование кабельных сетей. Актуальные вызовы, развитие нормативной базы и эффективные решения» были рассмотрены вопросы совершенствования нормативной документации и стандартизации в сфере проектирования и входной контроль качества кабельно-проводниковой продукции. Организаторами секции выступили исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон и председатель Комитета НОПСМ по содействию развития конкурентного рынка электротехники для строительной отрасли Дмитрий Зорин.

В ходе сессии было определено, что каталог импортозамещающих строительных материалов и оборудования, применяемый в настоящее время, выполняет свою основную функцию – поддержание строительной отрасли, но нуждается в совершенствовании. Поскольку данный инструмент не регламентирует и не стандартизирует качество продукции, он допускает наличие фальсификата, с которым необходимо бороться. Таким образом, основной задачей, которая остро стоит перед отраслью, является создание и совершенствование уже имеющихся стандартов, нормативной документации и входного качества кабельно-проводниковой продукции.

Также были рассмотрены вопросы применения огнестойких кабелей в системах противопожарной защиты объектов и инновационные технические решения при проектировании высоковольтных кабельных линий.