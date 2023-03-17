PR-Challenge: 4 премии — у "Москабельмет"

На завершившейся вчера выставке Cabex 2023 «Москабельмет» взял сразу четыре премии RusCable PR-Challenge. Таким образом, в рамках ежегодного конкурса в сфере отраслевого маркетинга группа компаний награждается уже в четвертый раз!

В финальный день работы выставки Cabex традиционно прошло объявление победителей ежегодной премии RusCable PR-Challenge, которая проводится с 2018 года. По результатам открытого онлайн-голосования и голосования экспертного жюри, «Москабельмет» был удостоен трех наград в рамках конкурса и одной специальной премии за свои уникальные цифровые сервисы! Вот эти награды:

Web Challenge : специальную награду за лучшие сайты, сервисы и электронную коммерцию получили чат-боты в Telegram, приложение Cable Justice , система идентификации MAGNETAG, роботы-обработчики «Печкин» и «Алина».

: специальную награду за лучшие сайты, сервисы и электронную коммерцию получили чат-боты в Telegram, приложение , система идентификации MAGNETAG, роботы-обработчики «Печкин» и «Алина». Social Challenge : награду за лучшие проекты и сообщества в социальных сетях получил телеграм-канал «Москабельмет» (с высшим баллом по охвату аудитории).

: награду за лучшие проекты и сообщества в социальных сетях получил «Москабельмет» (с высшим баллом по охвату аудитории). PR Challenge : лучшим рекламным и PR-проектом назван фильм «Фактор производительности» об итогах участия в национальном проекте, музыкальный клип Dj Katya Guseva — Ok Moscow, а также блог генерального директора «МОСИТЛАБ» Яна Анисова.

: лучшим рекламным и PR-проектом назван об итогах участия в национальном проекте, музыкальный клип Dj Katya Guseva — Ok Moscow, а также блог генерального директора «МОСИТЛАБ» Яна Анисова. Cabex Challenge: «МОСИТЛАБ» отмечен как лучший интерактив на выставке.

На торжественной церемонии награждения из рук организаторов конкурса RusCable PR-Challenge награды приняли: руководитель PR-службы «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова и генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов.

«Мы очень активно ведем наш телеграм-канал. Каждый день рассказываем про то, как живет группа компаний, а у нас очень много направлений. Вообще хочу сказать, что «Москабельмет» притягивает внимание, потому что у нас очень много живых проектов: и социальных, и IT, и промышленных — в общем, работаем на всех фронтах. А медиахолдингу RusCable выражаем большую благодарность за поддержку: профессиональную, отраслевую и, конечно же, дружескую!» — прокомментировала полученную награду Танчулпан Мухтарова.

«Спасибо большое за возможность участвовать в замечательном мероприятии. Жюри спасибо, что отметили нас. Мы рады тому, что на кабельной выставке есть много возможностей показать себя всесторонне. Если честно, мы не ожидали такого интереса к нашему стенду. Я такое количество лекций не читал очень давно!» — поделился эмоциями Ян Анисов.