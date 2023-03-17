PR-Challenge: 4 премии — у "Москабельмет"

Медихолдинг RusCable.Ru приглашает желающих принять участие
в открытой студии на 21-й Международной выставке Cabex 2023!
На завершившейся вчера выставке Cabex 2023 «Москабельмет» взял сразу четыре премии RusCable PR-Challenge. Таким образом, в рамках ежегодного конкурса в сфере отраслевого маркетинга группа компаний награждается уже в четвертый раз!
В финальный день работы выставки Cabex традиционно прошло объявление победителей ежегодной премии RusCable PR-Challenge, которая проводится с 2018 года. По результатам открытого онлайн-голосования и голосования экспертного жюри, «Москабельмет» был удостоен трех наград в рамках конкурса и одной специальной премии за свои уникальные цифровые сервисы! Вот эти награды:
На торжественной церемонии награждения из рук организаторов конкурса RusCable PR-Challenge награды приняли: руководитель PR-службы «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова и генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов.
«Мы очень активно ведем наш телеграм-канал. Каждый день рассказываем про то, как живет группа компаний, а у нас очень много направлений. Вообще хочу сказать, что «Москабельмет» притягивает внимание, потому что у нас очень много живых проектов: и социальных, и IT, и промышленных — в общем, работаем на всех фронтах. А медиахолдингу RusCable выражаем большую благодарность за поддержку: профессиональную, отраслевую и, конечно же, дружескую!» — прокомментировала полученную награду Танчулпан Мухтарова.
«Спасибо большое за возможность участвовать в замечательном мероприятии. Жюри спасибо, что отметили нас. Мы рады тому, что на кабельной выставке есть много возможностей показать себя всесторонне. Если честно, мы не ожидали такого интереса к нашему стенду. Я такое количество лекций не читал очень давно!» — поделился эмоциями Ян Анисов.
Это уже четвертый год, когда «Москабельмет» получает призы конкурса RusCable PR-Challenge. В 2018 году отдел был награжден дипломом I степени как «Лучшая пресс-служба или отдел маркетинга», в 2019-м стал единственным победителем конкурса, а в 2021 выиграл приз в номинации «Лучший в СМИ».
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