 

СПЕЦКАБЕЛЬ представил кабели для экстремальных условий эксплуатации

17 марта 2023, 17:44 256 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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Продукцию завода продемонстрировали на выставке «Навигация и связь в особых условиях» в Москве.

Кабельный завод «Спецкабель» принял участие в специализированной выставке «Навигация и связь в особых условиях», которая прошла 15 марта на ВДНХ (г. Москва). На выставке была представлена широкая линейка оборудования и технологий российских производителей в основных направлениях:

  • системы спутниковой связи;
  • системы и средства радиосвязи;
  • электропитание средств связи и коммуникации;
  • средства топографии и геолокации и другие.

Представитель кабельного завода «Спецкабель» Евгений Никоноров в рамках деловой программы выставки рассказал о продукции предприятия, предназначенной для особо тяжелых условий эксплуатации, таких как высокие и низкие температуры, повышенная влажность, агрессивная среда и др.

Это кабели СКАБ-С, которые используются при температуре от -88 до +125 °С, а также кабели СКАБ-М, применяемые на судах и объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности при температуре от -70 до +90 °С. К преимуществам кабелей СКАБ относятся широкая номенклатура, современные материалы, высокое качество, длительный срок эксплуатации и гарантии.

Также были продемонстрированы перспективные разработки предприятия. Например, кабели высокой гибкости для робототехники, предназначенные для эксплуатации в подъемниках, транспортерах и конвейерных линиях. Они обладают повышенной механической прочностью и устойчивостью к перегибам и способны полностью заменить зарубежные аналоги.

Кабельный завод «Спецкабель» производит продукцию для нефтегазовой отрасли, судостроения, робототехники, энергетики и других отраслей и постоянно работает над ее совершенствованием. Компания имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям российских стандартов. Клиенты могут быть уверенными в том, что они получат надежную продукцию, отвечающую всем требованиям в том числе и в особых условиях эксплуатации.

Подробнее о кабельной продукции – по телефону главного офиса «Спецкабеля» в Москве: 8 (495) 134-2-134.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.63

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