 

СПЕЦКАБЕЛЬ рассказал о требованиях к кабелям для АСУТП

17 марта 2023, 17:15 258 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Авторы и источники / Правообладателям

Представитель завода принял участие в совещании главных метрологов.

С 28 февраля по 3 марта в Москве прошло ежегодное совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ, организованное Научно-техническим центром советов главных технических руководителей предприятий ТЭК. Тема мероприятия – «Вызовы 2023 года, импортозамещение, кадры и компетенции».

Одним из спикеров стал представитель кабельного завода «Спецкабель» Николай Аксенов. Он рассказал о стандартах качества для кабелей АСУТП и тенденциях развития кабельной отрасли на примере завода «Спецкабель». Современные требования к кабелям для АСУТП включают в себя:

  • помехоустойчивость линии связи,
  • способность обеспечивать современные скорости передачи данных,
  • устойчивость к воздействию высоких и низких температур,
  • огнестойкость,
  • возможность прокладки во взрывоопасных зонах,
  • увеличенный срок эксплуатации,
  • универсальность.

Николай Аксенов сообщил, что номенклатура продукции «Спецкабеля» насчитывает более миллиона позиций, в том числе и кабели для промышленной автоматизации. В качестве примера наиболее продуктивного исполнения кабелей для АСУТП спикер привел универсальные кабели СКАБ завода «Спецкабель», соответствующие всем вышеперечисленным требованиям и широко применяемые в нефтегазовой отрасли. Их изготавливают из современных материалов, независимых от зарубежных поставок.

Также среди новых разработок завода «Спецкабель» спикер обозначил:

  • сверхгибкие кабели для роботизированных систем,
  • СКАБ-ВЗ вызрывозащищенные кабели по новым стандартам,
  • кабели высокоскоростной передачи данных повышенной защищенности.

Подробнее о кабельной продукции – по телефону главного офиса «Спецкабеля» в Москве: 8 (495) 134-2-134.

Обсудить на форуме
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.63

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно