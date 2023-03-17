СПЕЦКАБЕЛЬ рассказал о требованиях к кабелям для АСУТП

Представитель завода принял участие в совещании главных метрологов.

С 28 февраля по 3 марта в Москве прошло ежегодное совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ, организованное Научно-техническим центром советов главных технических руководителей предприятий ТЭК. Тема мероприятия – «Вызовы 2023 года, импортозамещение, кадры и компетенции».

Одним из спикеров стал представитель кабельного завода «Спецкабель» Николай Аксенов. Он рассказал о стандартах качества для кабелей АСУТП и тенденциях развития кабельной отрасли на примере завода «Спецкабель». Современные требования к кабелям для АСУТП включают в себя:

помехоустойчивость линии связи,

способность обеспечивать современные скорости передачи данных,

устойчивость к воздействию высоких и низких температур,

огнестойкость,

возможность прокладки во взрывоопасных зонах,

увеличенный срок эксплуатации,

универсальность.

Николай Аксенов сообщил, что номенклатура продукции «Спецкабеля» насчитывает более миллиона позиций, в том числе и кабели для промышленной автоматизации. В качестве примера наиболее продуктивного исполнения кабелей для АСУТП спикер привел универсальные кабели СКАБ завода «Спецкабель», соответствующие всем вышеперечисленным требованиям и широко применяемые в нефтегазовой отрасли. Их изготавливают из современных материалов, независимых от зарубежных поставок.

Также среди новых разработок завода «Спецкабель» спикер обозначил:

сверхгибкие кабели для роботизированных систем,

СКАБ-ВЗ вызрывозащищенные кабели по новым стандартам,

кабели высокоскоростной передачи данных повышенной защищенности.

Подробнее о кабельной продукции – по телефону главного офиса «Спецкабеля» в Москве: 8 (495) 134-2-134.