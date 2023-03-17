Холдинг Кабельный Альянс принял участие в ежегодной Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex. Свою продукцию здесь представили более 170 компаний-производителей.
Участников 21-й выставки поприветствовали заместитель директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и торговли России Денис Кляповский и руководители Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности.
ХКА представил линейку производимой продукции – от уже зарекомендовавших себя и востребованных на рынке моделей до новейших решений. В их числе – устойчивые к вибрации и температурам тросы для подвижного состава и огнестойкий и износостойкий шахтный кабель HoldMine. Ассоциация «Электрокабель» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности отметили высокую актуальность и профессионализм представленной Холдингом Кабельный Альянс экспозиции.
Также руководители ключевых подразделений и заводов, входящих в состав ХКА, приняли участие в работе конференций в рамках выставки и обсудили с коллегами по отрасли актуальные вопросы развития кабельной промышленности.
«Наша компания – традиционный участник выставки, являющейся знаковой для кабельной отрасли. Cabex дает возможность представить новейшие разработки ХКА нашим действующим и потенциальным клиентам, а также обсудить перспективы дальнейшего эффективного сотрудничества с поставщиками и партнерами», – отметил директор по продажам Холдинга Кабельный Альянс Андрей Хмурович.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter