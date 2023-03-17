Такое решение принято по итогам поездки заместителя министра экономического развития РФ в Карачаево-Черкесию. Сергей Назаров, вместе с руководством региона и института развития Кавказ.РФ осмотрел территорию всесезонного курорта и обсудил пути преодоления основных сдерживающих развитие факторов.

Основной из них — большое количество объектов незавершенного строительства и незаконно установленных зданий и сооружений.

«Совместно с регионом будем разрабатывать мастер-план. Нужно сделать новый генплан, сформировать общественные пространства. Важно развивать курорт в едином архитектурном стиле и сделать привлекательным для туристов. Кавказ.РФ подключится к решению этих задач», - отметил Сергей Назаров.

«Мастер-план — стратегический документ, включающий в себя анализ и предложения по обустройству новых канатных дорог и трасс, архитектурному облику курорта, перспективах развития новых горнолыжных деревень», - подчеркнул генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

На текущий момент развитие туристической инфраструктуры на Домбае осуществляется в рамках господдержки.

За счёт механизма реструктуризации бюджетных кредитов регион до 2024 года профинансирует объекты инженерного обеспечения пешеходной набережной, сетей газоснабжения и энергоснабжения.

«За счет инфраструктурного бюджетного кредита к 2024 году планируется построить и реконструировать горнолыжные трассы общей протяженностью более 17 км. Также в планах строительство сооружения инженерной защиты», - сообщил заместитель председателя Правительства КЧР Евгений Гордиенко.

Куратор Северо-Кавказского федерального округа - вице-премьер РФ Александр Новак.