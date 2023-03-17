В Чите Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО провёл совещание с инвесторами Забайкальского края.

Открывая совещание, вице-премьер отметил, что, несмотря на все попытки ряда стран остановить развитие нашей страны, Дальний Восток достаточно интенсивно развивается, показатели развития высокие.

«В прошедшем году на Дальний Восток привлечено порядка 700 млрд рублей уже вложенных инвестиций, построено 140 предприятий. Работа по привлечению инвесторов продолжается по всей территории Дальневосточного федерального округа, в том числе в Забайкалье», – подчеркнул он.

Как напомнил вице-премьер, на территории Забайкальского края с использованием мер государственной поддержки реализуется 47 инвестиционных проектов. Это проекты горнорудной промышленности, сельского хозяйства, медицины, строительства, туризма и транспортно-логистического комплекса. Объём инвестиций по соглашениям составит более 316 млрд рублей, из которых 143 млрд уже вложено инвесторами. После ввода проектов в эксплуатацию будет создано более 13 тыс. новых рабочих мест.

На совещании рассматривалась реализация проектов в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, транспортно-логистической отрасли, туризме.

С помощью преференций ТОР «Забайкалье» реализуется проект ООО «Удоканская медь» по строительству современного горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды на Удоканском месторождении меди. Производительность комбината после ввода в эксплуатацию составит до 15 млн т руды в год, а с учётом второй очереди проекта – до 40 млн т руды в год. На 1 января 2023 года общий объём осуществлённых инвестиций в проект составляет почти 120 млрд рублей, создано 1866 новых рабочих мест. Строительная готовность первого пускового комплекса составляет 95%, технологическое оборудование поставлено в полном объёме, ведутся пусконаладочные работы. Построены и введены в эксплуатацию все объекты энергетической инфраструктуры и водозабор. На завершающей стадии находится строительство прирельсовой базы (железнодорожные пути и транспортно-складской комплекс), котельной и межплощадочных тепловых сетей. Разработка Удоканского месторождения несёт значительный социальный эффект для Забайкальского края – около 5,5 тыс. новых рабочих мест с заработной платой, значительно превышающей среднюю по региону, и до 20 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Была рассмотрена реализация проекта ООО «Култуминское» (управляется группой Highland Gold) по строительству горно-обогатительного комбината мощностью до 13 млн т руды в год. Завершить строительство первого этапа проекта планируется в 2024 году. Объём инвестиций в проект составит не менее 72 млрд рублей. Проект будет реализовываться со значительной долей применения российского технологического оборудования.

Был представлен проект ГК «Мангазея» по освоению Тасеевского золоторудного месторождения в преференциальных условиях ТОР «Забайкалье». Он станет якорным для экономического развития Балейского района и простимулирует доразведку других месторождений. Запасы месторождения оцениваются в более чем 100 т золота. Реализация проекта окажет положительный социально-экономический эффект: более 3,5 тыс. рабочих мест будет создано в Забайкалье на предприятиях ГК «Мангазея» и в смежных сферах, производство золота в регионе вырастет на 30%, существенно пополнится и налоговый бюджет.

Рассматривалось создание и дальнейшая эксплуатация первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск – Маньчжурия. Забайкальский зерновой терминал стал первым в мире специализированным сухопутным зерновым терминалом полного цикла – от разработки технического задания и конструкторской документации до оснащения, обеспечивающего не только высокую производительность (до 1200 т/ч), раздельное хранение и перевалку, но и самые высокие стандарты в вопросах прослеживаемости, биобезопасности и управления качеством продукции. Проект является первым и ключевым элементом проекта «Новый сухопутный зерновой коридор», поддержанного Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в 2016 году. Оператором проекта является ООО «Забайкальский зерновой терминал» (входит в состав ГК «Новый сухопутный зерновой коридор»). Терминал был запущен на ТОР «Забайкалье» при участии Владимира Путина на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Объём единовременного хранения терминала составляет до 80 тыс. т, годовой объём перевалки зерновых, зернобобовых и масличных культур – до 8 млн т (134 тыс. вагонов). Инвестиции в проект составили 9,5 млрд рублей. Терминал находится на финальной стадии аккредитаций, лицензирования и открытия «по параграфу» для обеспечения регулярного железнодорожного движения.

Было представлено создание агрохолдинга «Терос» – крупномасштабного проекта, который реализуется на ТОР «Забайкалье». Деятельность агрохолдинга ориентирована на экспорт продукции в КНР. В проект уже проинвестировано более 2,2 млрд рублей. В целом в реализацию проекта будет инвестировано порядка 4,7 млрд рублей. В 2022 году в пиковый сезон компания создала более 275 рабочих мест. Эта цифра увеличится более чем в два раза за следующие пять лет.

В повестку совещания вошло обсуждение проектов транспортно-логистического направления. Обсуждалось развитие железнодорожного пункта пропуска Соловьёвск с последующим переводом в многосторонний статус и модернизация железнодорожной инфраструктуры участка Борзя – Соловьёвск для наращивания грузооборота с КНР через территорию Монголии в рамках международного транспортного коридора. Был презентован проект по созданию транспортно-логистического центра «Терминал Забайкальск» в городском поселении Забайкальское.

Притоку туристов будет содействовать дальнейшее развитие экокурорта «Кука». Курорт был восстановлен за два с половиной года. Этому способствовали налоговые преференции и административная поддержка ТОР «Забайкалье».