Рацпредложение для эффективной работы станции

Сотрудники Джубгинской ТЭС разработали в внедрили рационализаторское предложение по объединению контуров охлаждения газотурбинных установок (ГТУ).

Для охлаждения оборудования каждого блока ГТУ уставлена сухая вентиляторная градирня, состоящая из шести секций аппаратов воздушного охлаждения (АВО). В очень жаркие дни установленная градирня не справляется с охлаждением оборудования ГТУ, что приводит к температурным ограничениям, снижающим рабочую мощность турбины. Рационализаторское решение состоит в том, чтобы для снижения потерь рабочей мощности при летних температурных ограничениях, когда одна из ГТУ находится в длительном простое или ремонте, увеличить количество теплообменных секций АВО, объединив системы охлаждения блоков путём монтажа дополнительных трубопровода, запорной арматуры на входной и выходной коллектор.

– Проще говоря, мы объединили системы охлаждения первой и второй машины, чтобы была возможность использовать больше вентиляторов для работающей ГТУ. Наша станция располагается в районе с жарким, сухим климатом. Среднее число теплых дней в году около 200, поэтому снижение температурных ограничений для нас является важной задачей, – отметил Главный инженер Иван Мещеряков.

Первые тестовые испытания объединенной системы АВО пройдут уже в ближайшие тёплые дни. По расчетам рационализаторов включение еще одного вентилятора к штатным шести приведет к увеличению мощности газотурбинной установки на 1,2 МВт.

Джубгинская ТЭС расположена в посёлке Дефановка Туапсинского района Краснодарского края. Установленная электрическая мощность станции составляет 198 МВт. Основным топливом для ТЭС является природный газ. Выдача электрической мощности предусмотрена на напряжении 220 кВ и 110 кВ. Газотурбинная электростанция предназначена для обеспечения дополнительными мощностями олимпийских объектов и покрытия потребностей динамично развивающегося региона в электроэнергии. Ввод станции в эксплуатацию способствует повышению надёжности энергоснабжения региона. При строительстве станции учтены самые высокие требования к экологической безопасности. Джубгинская ТЭС является филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация».

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АО «Интер РАО – Электрогенерация» является 100% дочерней компанией ПАО «Интер РАО». В состав «Интер РАО – Электрогенерация» входят 22 крупнейшие тепловые электростанции России общей установленной электрической мощностью 21,457 ГВт. Функции единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО – Электрогенерация» исполняет управляющая компания ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

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Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением, составляет 31 ГВт.