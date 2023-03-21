В Красногорске Московской области в 2024 году построят детский сад на 250 мест в Ильинском тупике, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Прием заявок на участие открыт до 3 апреля, на подведение итогов выделят три дня. С победителем заключат контракт на 584,3 млн рублей.

Общая площадь трехэтажного здания составит 4 500 м2. Групповые ячейки будут состоять из игровых, спален, раздевалок, туалетных и буфетных помещений. В учреждении будет работать логопед. Также предусмотрен зал для занятий физкультурой и спортом.