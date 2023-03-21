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21 марта 2023, 13:00 274 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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Оргкомитет конференции приглашает принять участие в работе X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников «ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В XXI ВЕКЕ».

В рамках конференции запланировано проведение V Круглого стола «ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГТС».

Дата проведения конференции: 24-28 апреля 2023 года.

Место проведения конференции: Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета, Республика Хакасия,
рп. Черёмушки, 46.

Организаторы конференции:

  • Филиал ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего»;
  • Научно-исследовательский центр СтаДиО;
  • Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета;
  • Научно-производственный центр ГЕОТЕХ
  • Институт энергетических исследований Российской академии наук;
  • Национальный исследовательский комитет С6 "Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы" РНК СИГРЭ;
  • Дальневосточный федеральный университет.

Тематические направления работы конференции:

  • Мировые и отечественные тенденции развития гидроэлектростанций в XXI веке;
  • Новые подходы к проектированию ГЭС/ГАЭС;
  • Цифровая трансформация в гидроэнергетике;
  • Интеллектуальный анализ данных и современные математические методы исследований в гидроэнергетике;
  • Модернизация и реконструкция оборудования ГЭС, оптимизация режимов работы ГЭС;
  • Совершенствование систем мониторинга и диагностики технического состояния основного и вспомогательного оборудования ГЭС;
  • Перспективы создания интеллектуальных ГЭС;
  • Использование новых технологий, материалов и оборудования для возведения новых и реконструкции действующих гидротехнических сооружений;
  • Совершенствование системы непрерывного инженерного образования в области гидроэнергетики;
  • Перспективные технологии в гидроэлектростанциях;
  • Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
  • Применение ГИС-технологий в решении гидрологических задач;
  • Гидроэнергетика и экология;
  • Методика преподавания технических дисциплин в учебных заведениях;
  • Роль ГЭС в условиях современного энергетического перехода.

Рабочий язык конференции: русский.

По итогам мероприятий планируется публикация тезисов в сборнике трудов конференции (ISBN, РИНЦ).

Избранные доклады будут рекомендованы Программным комитетом к публикации в виде статей в научных журналах:

  • «Электрические станции»;
  • «Энергетик»;
  • Magazine of Civil Engineering (С-Петербург);
  • «International Journal for Computational Civil and Structural Engineering» (Издание РААСН);
  • «Журнал Сибирского федерального университета. Техника и Технологии»;
  • «Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета»;
  • «Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета».

Регламент, требования к материалам, информация о регистрации доступны по ссылке: https://shf.sfu-kras.ru/node/1923.

Более подробная информация о конференции содержится в информационном письме.

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Метки: РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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