Оргкомитет конференции приглашает принять участие в работе X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников «ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В XXI ВЕКЕ».
В рамках конференции запланировано проведение V Круглого стола «ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГТС».
Дата проведения конференции: 24-28 апреля 2023 года.
Место проведения конференции: Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета, Республика Хакасия,
рп. Черёмушки, 46.
Организаторы конференции:
- Филиал ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего»;
- Научно-исследовательский центр СтаДиО;
- Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета;
- Научно-производственный центр ГЕОТЕХ
- Институт энергетических исследований Российской академии наук;
- Национальный исследовательский комитет С6 "Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы" РНК СИГРЭ;
- Дальневосточный федеральный университет.
Тематические направления работы конференции:
- Мировые и отечественные тенденции развития гидроэлектростанций в XXI веке;
- Новые подходы к проектированию ГЭС/ГАЭС;
- Цифровая трансформация в гидроэнергетике;
- Интеллектуальный анализ данных и современные математические методы исследований в гидроэнергетике;
- Модернизация и реконструкция оборудования ГЭС, оптимизация режимов работы ГЭС;
- Совершенствование систем мониторинга и диагностики технического состояния основного и вспомогательного оборудования ГЭС;
- Перспективы создания интеллектуальных ГЭС;
- Использование новых технологий, материалов и оборудования для возведения новых и реконструкции действующих гидротехнических сооружений;
- Совершенствование системы непрерывного инженерного образования в области гидроэнергетики;
- Перспективные технологии в гидроэлектростанциях;
- Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
- Применение ГИС-технологий в решении гидрологических задач;
- Гидроэнергетика и экология;
- Методика преподавания технических дисциплин в учебных заведениях;
- Роль ГЭС в условиях современного энергетического перехода.
Рабочий язык конференции: русский.
По итогам мероприятий планируется публикация тезисов в сборнике трудов конференции (ISBN, РИНЦ).
Избранные доклады будут рекомендованы Программным комитетом к публикации в виде статей в научных журналах:
- «Электрические станции»;
- «Энергетик»;
- Magazine of Civil Engineering (С-Петербург);
- «International Journal for Computational Civil and Structural Engineering» (Издание РААСН);
- «Журнал Сибирского федерального университета. Техника и Технологии»;
- «Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета»;
- «Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета».
Регламент, требования к материалам, информация о регистрации доступны по ссылке: https://shf.sfu-kras.ru/node/1923.
Более подробная информация о конференции содержится в информационном письме.