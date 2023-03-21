Оргкомитет конференции приглашает принять участие в работе X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников «ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В XXI ВЕКЕ».

В рамках конференции запланировано проведение V Круглого стола «ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГТС».

Дата проведения конференции: 24-28 апреля 2023 года.

Место проведения конференции: Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета, Республика Хакасия,

рп. Черёмушки, 46.

Организаторы конференции:

Филиал ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего»;

Научно-исследовательский центр СтаДиО;

Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета;

Научно-производственный центр ГЕОТЕХ

Институт энергетических исследований Российской академии наук;

Национальный исследовательский комитет С6 "Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы" РНК СИГРЭ;

Дальневосточный федеральный университет.

Тематические направления работы конференции:

Мировые и отечественные тенденции развития гидроэлектростанций в XXI веке;

Новые подходы к проектированию ГЭС/ГАЭС;

Цифровая трансформация в гидроэнергетике;

Интеллектуальный анализ данных и современные математические методы исследований в гидроэнергетике;

Модернизация и реконструкция оборудования ГЭС, оптимизация режимов работы ГЭС;

Совершенствование систем мониторинга и диагностики технического состояния основного и вспомогательного оборудования ГЭС;

Перспективы создания интеллектуальных ГЭС;

Использование новых технологий, материалов и оборудования для возведения новых и реконструкции действующих гидротехнических сооружений;

Совершенствование системы непрерывного инженерного образования в области гидроэнергетики;

Перспективные технологии в гидроэлектростанциях;

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

Применение ГИС-технологий в решении гидрологических задач;

Гидроэнергетика и экология;

Методика преподавания технических дисциплин в учебных заведениях;

Роль ГЭС в условиях современного энергетического перехода.

Рабочий язык конференции: русский.

По итогам мероприятий планируется публикация тезисов в сборнике трудов конференции (ISBN, РИНЦ).

Избранные доклады будут рекомендованы Программным комитетом к публикации в виде статей в научных журналах:

«Электрические станции»;

«Энергетик»;

Magazine of Civil Engineering (С-Петербург);

«International Journal for Computational Civil and Structural Engineering» (Издание РААСН);

«Журнал Сибирского федерального университета. Техника и Технологии»;

«Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета»;

«Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета».

Регламент, требования к материалам, информация о регистрации доступны по ссылке: https://shf.sfu-kras.ru/node/1923.

Более подробная информация о конференции содержится в информационном письме.