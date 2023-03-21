Национальный исследовательский комитет В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ 29 марта 2023 года в 13:00 проводит расширенное заседание, посвященное вопросам текущей деятельности комитета, участия делегации НИК В5 РНК СИГРЭ в работе 49-ой Сессии СИГРЭ в Париже, планирования работы комитета на 2023 год.
Заседание НИК В5 проводится в формате ВКС. Для участия в мероприятии необходимо до 17:00 (мск) 27 марта 2023 направить в адрес А.И. Расщепляева по электронной почте: air@so-ups.ru - ФИО участников заседания, наименование организации участников, электронную почту участника.
Программа заседания НИК В5 РНК СИГРЭ
|
|
Название
|
Докладчик
|
Длительность
|
1.
|
Приветственное слово.
|
А.В. Жуков
|
5 мин
|
2.
|
Отчет о деятельности НИК В5 РНК СИГРЭ за 2022 год
|
А.В. Жуков
|
15 мин
|
3. Итоги участия делегации НИК В5 РНК СИГРЭ в работе 49 Сессии СИГРЭ
|
3.1
|
Отчет об участии российской делегации НИК В5 на 49 Сессии СИГРЭ
|
А.В. Жуков
|
5 мин
|
3.2
|
Участие в работе международного ИК B5 СИГРЭ
|
А.И. Расщепляев
|
5 мин
|
3.3
|
Обзор технологий РЗА, представленных ведущими мировыми производителями
|
А.А. Лебедев
|
5 мин
|
3.4
|
Развитие технологии СВИ в мире
|
Д.М. Дубинин
|
5 мин
|
3.5
|
Вопросы противоаварийного и режимного управления
|
Е.И. Сацук
|
5 мин
|
3.6
|
Вопросы развития цифровых технологий РЗА
|
А.А. Лоскутов
|
5 мин
|
3.7
|
Взаимодействие подкомитета В5 и Молодежной секции СИГРЭ по тематике РЗА
|
Д.М. Серов
|
5 мин
|
4. Отчеты российских руководителей WG
|
4.1
|
Отчет по работе WG B5.70 «Надежность систем релейной защиты и автоматики энергосистем – методы оценки и сравнения архитектур»
|
А.А. Волошин
|
5 мин
|
4.2
|
Отчет по работе WG B5.60 «Архитектура РЗА с гибкой функциональной структурой»
|
А.А. Волошин
|
5 мин
|
4.3
|
Отчет по работе WG B5.58 «Быстродействующая защита и автоматизация сети – параметры и требования»
|
А. Н. Подшивалин
|
5 мин
|
5
|
Обсуждение представленных докладов по вопросам 3, 4
|
|
20 мин
|
6. Отчеты руководителей проблемных рабочих групп (ПРГ) НИК В5 РНК СИГРЭ
|
6.1
|
РГ B5.1 «Подготовка специалистов в области РЗА»
|
Б.А. Сафронов
|
5 мин
|
6.2
|
РГ B5.2 «Вопросы кибербезопасности в РЗА»
|
М.В. Никандров
|
5 мин
|
6.3
|
РГ B5.3 «Развитие технологии СВИ в задачах мониторинга, защиты и управления»
|
Д. М. Дубинин
|
5 мин
|
6.4
|
РГ B5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой»
|
А.А. Волошин
|
5 мин
|
6.5
|
РГ B5.5 «Развитие технологии «Цифровая подстанция»»
|
А.С. Шеметов
|
5 мин
|
6.6
|
РГ В5.6 «Надежность комплексов РЗА»
|
А.А. Волошин
|
5 мин
|
7.
|
Представление новых ПРГ, дискуссия
|
А.В. Жуков, А.А. Волошин, Д.В. Ясько, Е.И. Сацук, В.Г. Карантаев, Я.Л. Арцишевский
|
25 мин
|
8.
|
Планирование работы НИК В5 РНК СИГРЭ на 2023 год
|
А.В. Жуков
|
10 мин
|
9.
|
Подведение итогов
|
А.В. Жуков
|
10 мин
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