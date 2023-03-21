Национальный исследовательский комитет В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ 29 марта 2023 года в 13:00 проводит расширенное заседание, посвященное вопросам текущей деятельности комитета, участия делегации НИК В5 РНК СИГРЭ в работе 49-ой Сессии СИГРЭ в Париже, планирования работы комитета на 2023 год.

Заседание НИК В5 проводится в формате ВКС. Для участия в мероприятии необходимо до 17:00 (мск) 27 марта 2023 направить в адрес А.И. Расщепляева по электронной почте: air@so-ups.ru - ФИО участников заседания, наименование организации участников, электронную почту участника.

Программа заседания НИК В5 РНК СИГРЭ