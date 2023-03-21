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21 марта 2023, 14:45 173 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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Национальный исследовательский комитет В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ 29 марта 2023 года в 13:00 проводит расширенное заседание, посвященное вопросам текущей деятельности комитета, участия делегации НИК В5 РНК СИГРЭ в работе 49-ой Сессии СИГРЭ в Париже, планирования работы комитета на 2023 год.

 

Заседание НИК В5 проводится в формате ВКС. Для участия в мероприятии необходимо до 17:00 (мск) 27 марта 2023 направить в адрес А.И. Расщепляева по электронной почте: air@so-ups.ru - ФИО участников заседания, наименование организации участников, электронную почту участника.

Программа заседания НИК В5 РНК СИГРЭ

 

Название

Докладчик

Длительность

1.

Приветственное слово.

А.В. Жуков

5 мин

2.

Отчет о деятельности НИК В5 РНК СИГРЭ за 2022 год

А.В. Жуков

15 мин

3. Итоги участия делегации НИК В5 РНК СИГРЭ в работе 49 Сессии СИГРЭ

3.1

Отчет об участии российской делегации НИК В5 на 49 Сессии СИГРЭ

А.В. Жуков

5 мин

3.2

Участие в работе международного ИК B5 СИГРЭ

А.И. Расщепляев

5 мин

3.3

Обзор технологий РЗА, представленных ведущими мировыми производителями

А.А. Лебедев

5 мин

3.4

Развитие технологии СВИ в мире

Д.М. Дубинин

5 мин

3.5

Вопросы противоаварийного и режимного управления

Е.И. Сацук

5 мин

3.6

Вопросы развития цифровых технологий РЗА

А.А. Лоскутов

5 мин

3.7

Взаимодействие подкомитета В5 и Молодежной секции СИГРЭ по тематике РЗА

Д.М. Серов

5 мин

4. Отчеты российских руководителей WG

4.1

Отчет по работе WG B5.70 «Надежность систем релейной защиты и автоматики энергосистем – методы оценки и сравнения архитектур»

А.А. Волошин

5 мин

4.2

Отчет по работе WG B5.60 «Архитектура РЗА с гибкой функциональной структурой»

А.А. Волошин

5 мин

4.3

Отчет по работе WG B5.58 «Быстродействующая защита и автоматизация сети – параметры и требования»

А. Н. Подшивалин

5 мин

5

Обсуждение представленных докладов по вопросам 3, 4

 

20 мин

6. Отчеты руководителей проблемных рабочих групп (ПРГ) НИК В5 РНК СИГРЭ

6.1

РГ B5.1 «Подготовка специалистов в области РЗА»

Б.А. Сафронов

5 мин

6.2

РГ B5.2 «Вопросы кибербезопасности в РЗА»

М.В. Никандров

5 мин

6.3

РГ B5.3 «Развитие технологии СВИ в задачах мониторинга, защиты и управления»

Д. М. Дубинин

5 мин

6.4

РГ B5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой»

А.А. Волошин

5 мин

6.5

РГ B5.5 «Развитие технологии «Цифровая подстанция»»

А.С. Шеметов

5 мин

6.6

РГ В5.6 «Надежность комплексов РЗА»

А.А. Волошин

5 мин

7.

Представление новых ПРГ, дискуссия

А.В. Жуков, А.А. Волошин, Д.В. Ясько, Е.И. Сацук, В.Г. Карантаев, Я.Л. Арцишевский

25 мин

8.

Планирование работы НИК В5 РНК СИГРЭ на 2023 год

А.В. Жуков

10 мин

9.

Подведение итогов

А.В. Жуков

10 мин

 

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В5
Отрасль: Электроэнергетика 

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