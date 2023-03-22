Сотрудники Департамента управления персоналом ГК «Москабельмет», которая включена в рейтинг российских работодателей от РБК, рассказали главное об испытательном сроке. Специалисты ответили на частые и волнующие соискателей вопросы.

Поиск работы бывает очень волнительным: резюме, собеседования, ожидания результатов... Еще более волнительным становится выход на работу: новая компания, новые коллеги. А если еще и испытательный срок! Это проверка не только на профпригодность, но и на способность адаптироваться к новым условиям. Здорово, когда в компании с этим помогают. Именно так подходят к найму персонала в «Москабельмет»: делают все возможное, чтобы сотруднику с первых дней работы было комфортно и он ощущал себя частью команды.

Испытательный срок — это важно

Испытательный срок – это законное право работодателя проверить на практике, насколько новый сотрудник соответствует занимаемой должности, как эффективно он может выполнять необходимые цели и задачи. Для работника это возможность продемонстрировать свои навыки и умения, период вхождения в должность и адаптации.

Что нужно помнить

Сотрудник на испытательном сроке имеет равные права и обязанности со всеми остальными работниками компании. Работодатель не вправе занижать ему заработную плату, сокращать социальный пакет, увеличивать его рабочий день. В течении первых двух недель работы сотруднику должны быть понятны круг задач и приоритетов на испытательный срок. Если работодатель их не определил, следует инициировать с ним встречу и обсудить этот вопрос.

Как пройти испытательный срок успешно

Не стесняйтесь задавать вопросы, делитесь промежуточными результатами, запрашивайте обратную связь, оценку вашей работы. Уделите большое внимание изучению корпоративной культуры и бизнес-процессов компании. Постарайтесь на этот период не ставить себе больших задач вне работы. Особенно таких, которые отнимают много времени и сил.

Как проходит испытательный срок в «Москабельмет»

С 2017 года в Группе действует «Положение об испытательном сроке», которое детально регламентирует порядок вхождения в должность и адаптацию нового сотрудника. Программа адаптации составляется для каждого работника.

Адаптация делится на общую и индивидуальную. Общая знакомит с корпоративной культурой компании, командой, организационной структурой и другой важной информацией. Индивидуальная программа ставит цели и задачи на испытательный срок, определяет приоритеты. По ней новый сотрудник изучает производственные и бизнес-процессы, необходимые ему для работы.

За каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник, который обучает работника и помогает ему в течении всего испытательного срока. В ГК «Москабельмет» есть свой Учебно-производственный центр , который обучает по 38 специальностям. В течение всего периода испытания новый работник поддерживает связь со специалистом Департамента управления персоналом, всегда может обратиться за помощью и с любыми вопросами.

В конце испытательного срока подводятся его итоги, сотрудник получает развивающую обратную связь.

Кстати, на тему испытательного срока на «Первом канале» недавно вышел сюжет , героем которого стал наш сотрудник — Дмитрий Савин, инженер Испытательного центра кабельной продукции «Завода Москабель», который недавно завершил испытательный срок. Он рассказал о своем положительном опыте и поделился эмоциями.